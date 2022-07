Alerta por una tormenta solar inminente: ¿Qué es este fenómeno?

El martes 19 de julio viviremos lo que se conoce como una tormenta solar, científicamente llamada tormenta geomagnética, un hecho del que la NASA ha advertido recientemente. Este fenómeno consiste en una serie de perturbaciones del campo magnético de la Tierra, que pueden prolongarse durante horas o días, provocadas por un aumento brusco de las partículas emitidas en las erupciones solares.

La física y asesora de la NASA Tamitha Skov, conocida mundialmente por sus previsiones espaciales, ha sido la primera que, en sus redes sociales, ha anunciado que este fenómeno se produciría. "¡Golpe directo! Un filamento con forma de serpiente lanzado como una gran tormenta solar en zona de impacto de la Tierra. La NASA predice el impacto a primera hora del 19 de julio. Parece posible que se dé una potente aurora en latitudes medias. Los usuarios de radio y GPS esperan fallos en las señales en el lado de la Tierra donde sea de noche", anunciaba en su cuenta de Twitter.

Direct Hit! A snake-like filament launched as a big #solarstorm while in the Earth-strike zone. NASA predicts impact early July 19. Strong #aurora shows possible with this one, deep into mid-latitudes. Amateur #radio & #GPS users expect signal disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/7FHgS63xiU