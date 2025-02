El arzobispo de Pamplona apuesta por la "reparación" económica de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia

El arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Florencio Roselló, ha mostrado su voluntad de "iniciar ya" la "reparación" de las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia en Navarra, contemplando indemnizaciones económicas. Una medida con la que, ha afirmado, "en principio están de acuerdo" las dos asociaciones de víctimas y el Gobierno de Navarra.

En una rueda de prensa en la que ha hecho balance de su primer año como arzobispo, Roselló ha explicado que este fue un "tema que me encontré" al llegar a la diócesis en Navarra y ha destacado que "he condenado estos abusos durante todo el año en varias homilías" porque "es algo que vivo con gran preocupación".

Ha señalado que "me he encontrado con un camino ya trabajado, no exento de polémica" y ha indicado que, a lo largo de su primer año, ha celebrado varias reuniones con las asociaciones de víctimas en la Comunidad foral y con representantes del Gobierno de Navarra. Y ha puesto en valor que la Iglesia navarra se ha incorporado "como un elemento más" a la comisión del Ejecutivo foral que estudia estos casos.

En este sentido, ha resaltado que "queremos iniciar ya el tema de la reparación e indemnización" de las víctimas de abusos "a nivel psicológico, pastoral, moral y económico". Una medida que ya ha anunciado al Gobierno de Navarra. Según ha explicado, la diócesis navarra enviará a la comisión de la Conferencia Episcopal los expedientes de "las víctimas que pidan esa indemnización".

Roselló ha considerado que, a pesar de que "son casos todos prescritos", "tenemos un compromiso moral de asumirlo". Según ha explicado, las indemnizaciones saldrían de los "fondos de la iglesia". En los casos de abusos de sacerdotes "lo repararía el Arzobispado" y, en los casos de congregaciones religiosas, "tendrán que repararlo ellos". Con respecto a la cuantía de estas indemnizaciones, el criterio será el que "correspondería según el derecho penal", siguiendo "baremos de alguna conferencia episcopal europea" y con la ayuda de la comisión de la Conferencia Episcopal.

Un primer año "intenso y bonito"

En la comparecencia, el arzobispo ha tenido un recuerdo para el Papa Francisco, de quien ha dicho que es un "referente" que ha iniciado "una serie de reformas importantes", y para el que ha deseado una "pronta recuperación". Roselló ha mostrado su preocupación pero ha destacado que "las noticias que nos llegan en principio son esperanzadoras".

En cuanto a su primer aniversario, Roselló ha dicho que ha sido un "año intenso, bonito, no exento de situaciones delicadas y complicadas". Y ha valorado que su antecesor, Francisco Pérez, "me dejó una diócesis serena y tranquila" que "va caminando".

Un año, ha destacado, que le ha permitido "entrar en contacto con mucha gente" e "ir conociendo" la Comunidad foral. Ha llamado la atención ante la falta de sacerdotes en Navarra y ha destacado que "necesitamos vocaciones". Ha expresado su "gratitud y estima" por su trabajo "porque se tienen que multiplicar, se juegan la vida a veces en la carretera" para llegar a los pueblos. "La iglesia no puede ir adelante sin vuestro compromiso y servicio", ha remarcado.

Por otro lado, ha resaltado que "la Iglesia está formada fundamentalmente por laicos" y así lo ha querido reflejar en sus nombramientos. También se ha mostrado preocupado por la "transmisión de la fe" y ha anunciado la creación de un "equipo especial que elaborará un programa de catequesis": "Queremos hacer llegar el mensaje del evangelio con la mentalidad de hoy".

El primer año de Roselló está marcado también por el "Jubileo de la esperanza" decretado por el Papa Francisco para demostrar que "es posible ser feliz, vivir con ilusión y alegría cada uno con lo que cree". La diócesis en Navarra ha organizado "bastantes actos" al respecto con "mucha gente" que se están acercando a las catedrales de Pamplona y Tudela para "ganar el jubileo". También ha recordado que ha designado cuatro "espacios de llaga" como jubilares: la Clínica Padre Menni en Elizondo; el Hospital Reina Sofía en Tudela; la Casa de Misericordia y el centro penitenciario de Pamplona.

Relación "normalizada" con las instituciones

Florencio Roselló ha destacado que ha tratado de tener "una relación normalizada con las instituciones y las entidades sociales y políticas" y trata de tener una "buena relación" con el Gobierno de Navarra. "La sociedad navarra, que no es tan grande, es una; cada uno desde nuestra realidad hemos de intentar mejorarla", ha manifestado el arzobispo, que ha destacado que "me he ofrecido para tener una sociedad navarra mejor, más justa y solidaria".

Igualmente, ha señalado que el Sínodo se ha trabajado en la diócesis navarra, del cual se ha destacado varios puntos a trabajar en el futuro. Entre ellos, "potenciar el laicado" y los consejos parroquiales, "mejorar la comunicación de la Iglesia" y dar "más protagonismo" a las mujeres.

De la misma manera, ha remarcado que los pobres "son el centro del evangelio" y ha añadido que "no hay jubileo si no hay compromiso social". Por eso, ha recordado que la Iglesia navarra se ha comprometido en abrir un centro de víctimas de trata, que ya está "bastante avanzado".

Florencio Roselló ha apostado, también por "ser una iglesia que acompañe y escuche, abierta a lo que la sociedad nos diga aunque no sea creyente". Ha afirmado que intenta ser el "arzobispo de todos" y ha reconocido que "tenemos que avanzar y mejorar" en relación a la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, ha mostrado preocupación porque en la Iglesia "hemos perdido la calle" y "el hecho religioso ha desaparecido: no se habla de estos temas, nos da vergüenza decir que somos creyentes". "Respeto la aconfesionalidad del Estado, pero la fe tiene su espacio en cada día", ha defendido.