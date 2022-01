Un asteroide pasará cerca de la Tierra esta semana

Tiene el tamaño de diez campos de fútbol y se mueve a más de setenta mil kilómetros por hora dirección a la Tierra, pero, tranquilos, de momento no representa una amenaza real para nuestras vidas. El asteroide conocido por los expertos como (7482) 1994 PC1 tiene previsto pasar 'cerca' de nuestro planeta en las próximas horas. Será concretamente este miércoles 18 de enero, a las 4.51 p.m. EST (2151 GMT), a una distancia de 0,01324 unidades astronómicas, o lo que es lo mismo, unos 2 millones de kilómetros.

El asteroide (7482) 1994 PC1 viajará a 43.754 mph (70.415 km/h) y, a pesar de que no chocará con la Tierra, la NASA lo clasifica como objeto potencialmente peligroso, según recoge la revista National Geographic. Esto no quiere decir que estemos en peligro, ni mucho menos, sino que se establece así según un protocolo para todos los asteroides que midan más de 140 metros de largo y pasen a menos de 7,5 millones de km. de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Es más, no será la primera vez que este cuerpo celeste pocos se acerque a la Tierra. Hace justo 89 años pasó a menor distancia aún, 1,1 millones de kilómetros.

Según la NASA, el recuento actual de asteroides conocidos es de 958.963. El asteroide que mayor impacto ha provocado en la historia fue el de Tunguska, al estrellarse en Siberia en 1908, provocando la devastación de millones de árboles en más de 2.000 kilómetros cuadrados. Recientemente hemos vivido episodios como una bola de fuego que sobrevoló Sevilla a unos 57.000 km/hora y ya se tienen en mente algunas fechas reseñadas como que el asteroide Bennu pasará en 2135 más cerca de la Tierra que la Luna.

Otro asteroide, el 2009 FJ1, tiene 1 probabilidad entre 3.984 de impactar contra la Tierra el 6 de mayo de 2022

¿Y qué puede preocupar actualmente a los expertos de la NASA? El (7482) 1994 PC1 no es el único cuerpo rocoso proveniente del espacio que tiene una trayectoria hacia nuestro planeta. Los científicos tienen la mira puesta en otro: el asteroide 2009 FJ1. Los expertos creen que este asteroide podría impactar el 6 de mayo de 2022 en la Tierra, pero sin causar efectos negativos. Eso sí, hay 1 probabilidad entre 3.984 de que impacto contra la Tierra.

Diferencias entre meteoroide, meteorito y meteoro

La revista de mayor prestigio mundial en naturaleza, ciencia, historia, viajes y aventura aprovecha la cercanía del (7482) 1994 PC1 para aclarar también ciertos conceptos y términos que giran en torno a los asteroides y analizar las diferencias entre meteoroide, meteorito y meteoro.