Una cadena británica de ropa recortará la paga a los empleados no vacunados aislados

La cadena británica de ropa Next anunció este jueves que recortará la paga por baja médica a aquellos trabajadores que no estén vacunados que tengan que aislarse tras haber estado en contacto estrecho con un infectado por la covid-19. Según resaltan los medios británicos, Next se ha convertido en el primero de los grandes grupos minoristas del Reino Unido que adopta esta medida, algo que hizo recientemente el grupo Ikea.

Sin embargo, aquellos empleados no vacunados que se contagien con el virus sí continuarán recibiendo el sueldo por baja por enfermedad. Por ley, aquellas personas que no se han vacunado de la covid-19 y que han entrado en contacto estrecho con un positivo deben aislarse durante diez días, un requisito que no se aplica a aquellos que ya han recibido la pauta completa de vacunación.

En ese caso, como anunció este jueves mismo el titular británico de Sanidad, Sajid Javid, la persona que dé positivo por covid debe aislarse un mínimo de cinco días completos y podrá abandonar el aislamiento el sexto día si da negativo en dos test.

En declaraciones a la BBC, un portavoz de Next explicó que se trata de un "tema sensible", pero que el grupo había tenido que llegar a un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y los accionistas.

Next, que da trabajo a más de 37.000 personas en el país, se ha resentido sobremanera por los altos niveles de ausencias entre su plantilla como resultado de la rápida propagación de la variante ómicron del coronavirus.

En una línea similar a la anunciada por Ikea, a partir de ahora los trabajadores no vacunados de Next recibirán 96,35 libras (115,35 euros) semanales durante los diez días de aislamiento por contacto con un positivo, a menos que existan circunstancias atenuantes.