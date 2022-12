¿Quién mató a David, el joven apuñalado en pandemia a 100 metros de su casa?

David Hernández tenía 18 años cuando lo asesinaron. Vivía con su madre, Lorena, y sus dos hermanos en Laguna de Duero, una localidad de Valladolid. La madrugada del 16 de abril de 2020, cuando todo el mundo se encontraba confinado en su casa como consecuencia de la covid19, David se fue del domicilio familiar algo nervioso. Le dijo a su madre que tenía que salir y ella no le dio importancia a su estado porque solía comportarse así, pero pasaron las horas y David no apareció.

Antes de salir le habían cantado ‘Cumpleaños feliz’ a su hermana. David estaba muy agitado y aunque su madre le sugirió que se metiera en la cama, el chico se puso algo de ropa encima del pijama, cogió su móvil, su chaqueta, un mechero y se marchó.

La madre se quedó preocupada por lo que decidió bajar tras él, pero ya no estaba. Estuvo llamándolo pero no le cogió el móvil. Sobre las dos de la madrugada volvió a buscarlo por los alrededores de su casa, sin resultado. Al cabo de un rato el móvil de su hijo de apagó.

Después de pasar la noche en vilo, Lorena volvió a buscarlo, ya de día. Se habían puesto como tope esperar hasta las 11:00 antes de denunciar su desaparición, pero antes de esa hora a la hermana le llegó una foto a su móvil en la que se veía el cuerpo de un chico en el suelo: era su hermano. Alguien lo había matado.

Cuando Lorena llegó al cuartel de la Guardia Civil los agentes intentaron calmarla pero pocos minutos después confirmaban que el cadáver pertenecía a David. Éste presentaba varios signos de violencia, como un golpe en la cabeza y algunas puñaladas alrededor de su cuerpo.

Lo encontró un vecino a escasos 100 metros de su casa y junto a él seguía teniendo el mechero y el móvil, apagado. Le faltaba una zapatilla que encontraron a pocos metros del chico.

Secreto de sumario

La Policía acordonó la zona y comenzó a investigar el caso, que fue rápidamente declarado secreto de sumario. La madre sigue sin saber qué le pasó a su hijo ni quién fue el culpable de su muerte. Conoce, por varios vecinos, que han interrogado a algunas personas del pueblo pero al haberse declarado el secreto de sumario le han explicado que no pueden decirle nada más.

Cuando un caso se declara secreto de sumario existe, sin embargo, un protocolo de actuación para informar a los familiares de la o las víctimas y no dejarlas desatendidas, incluso cuando los investigadores no saben por dónde seguir avanzando. Las autoridades le han asegurado que la investigación sigue abierta y que no se descarta ninguna hipótesis.

Dos años después Lorena se encuentra perdida, por eso pide la colaboración ciudadana para que se haga justicia.