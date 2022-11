El padre de Desirée Leal: “No sé si podré soportar pasar por lo mismo”

El Tribunal Superior de Xusticia de Galicia considera que la sentencia emitida por la Audiencia de Lugo no razona correctamente por qué el jurado decidió que la afectación mental de la acusada era leve y no grave.

El 3 de mayo del 2019, Desirée Leal apareció muerta en la cama de su casa de Muimenta, en el concello lucense de Cospeito. La persona que la encontró fue su abuela, que vio un bulto en la cama cubierto con el edredón. Al destaparlo comprobó que quien estaba en la cama era su nieta, Desirée, de siete años de edad.

Los investigadores situaron a la madre de la niña como principal sospechosa desde el primer momentopor las incongruencias y contradicciones observadas en los relatos que ofreció primero a su madre -la abuela de la pequeña-, después a las patrullas de la Guardia Civil que se trasladaron a su domicilio, y lo que declaró en el Hospital de Lugo. Los resultados de la autopsia al día siguiente confirmaron las sospechas: la niña había muerto de forma violenta.

La madre de la pequeña, Ana Sandamil, había tenido episodios depresivos e intentos de suicidio antes de matar a su hija. Su salud mental ha sido, de facto, lo que ha llevado al Tribunal a revisar la condena de Sandamil y solicitar que se vuelva a celebrar un juicio por considerar incompletas las justificaciones en las que se basaron para emitir el veredicto.

José Manuel Ferreiro, abogado del padre de Desirée, afirmó el día 21 de noviembre que ya eran conscientes de que “la falta de razonamiento del jurado era nuestro talón de Aquiles”. Esta circunstancia la tuvo presente desde que supo que la defensa de Sandamil había recurrido su condena, ya que “la ley dice que el jurado debe decir en qué pruebas se basa para emitir un veredicto y dar una breve explicación, y nos faltó lo segundo”.

En junio del 2023, se cumplen cuatro años desde que Sandamil ingresó en prisión. Hasta entonces, se le puede prorrogar esta situación pero no podría mantenerse más allá de esa fecha. Por ello, Ferreiro pide celeridad a la Justicia para fijar la fecha del juicio antes de junio e impedir que la madre y asesina de Desirée salga de en libertad antes de la vista.

Por su parte, el padre de la pequeña considera la Sandamil “sabía lo que hacía al matar a mi pequeña Desirée con sus propias manos asfixiándola, no hay duda. Pero toca respetar la decisión judicial». Emocionado, explicó que no tenía palabras.”Después de todo lo que pasé, que me vengan otra vez con esto... No sé si podré soportar pasar por lo mismo», lamentaba.