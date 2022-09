"Sabemos que mi hermano está muerto, pero necesitamos una prueba”

Un empresario agrícola de Jaén, Ginés Vicente López, de 53 años, está siendo investigado después de que dos migrantes hayan desaparecido tras reclamar mejores condiciones laborales. Su vivienda de la calle Guerrillero Uribe de Villacarrillo fue registrada por ello este lunes. En realidad, lo que buscan, según informa Diario Jaén, son rastros de los cadáveres de los dos africanos, porque se da por hecho que ninguno está vivo.

Se trata de dos jornaleros que el citado empresario contrató y de los que no se sabe nada. Del primero, Tidiany Coulibaly, no hay pistas desde el 17 de diciembre de 2013. Del último, Ibrahima Diouf, desde el 5 de enero de 2021.

La Unidad Central Operativa (UCO), dependiente de la Guardia Civil, estuvo todo el pasado lunes en la vivienda mencionado empresario. Se centraron, según los testigos presenciales, en las cocheras y trasteros de la parte inferior de la casa, y llegaron a formar parte del operativo hasta los responsables de la unidad canina. Al parecer, la operación durará varios días.

Desaparecidos

El rastro del último jornalero, Ibrahima Diouf, se perdió el 5 de enero de 2021, siendo un compañero de faena quien denunció la desaparición, después de haber estado con el patrón. Según explicó a la Guardia Civil, Ibrahima acababa de anunciar a sus compatriotas que quería dejar su trabajo e iba a marcharse con su compañero a Cartaya (Huelva), donde ya había recolectado naranjas en años anteriores, pero nunca cogió el autobús ni llegó a su nuevo destino.

Así, el último en ver a Ibrahima Diouf fue, precisamente, su empleador, Ginés Vicente López, según contaron a la Guardia Civil los compañeros del senegalés. Se da la circunstancia de que el empresario cuenta ya con antecedentes por explotar a otro joven africano que desapareció en 2013, también tras discutir con él por sus condiciones laborales. Su familia tampoco ha vuelto a saber de él. Tidiany Coulibaly era un temporero llegado de Mali para trabajar en la campaña de la aceituna en la finca de Ginés. El joven protestó por el salario que recibían sus compañeros y él y, ese mismo día, desapareció por completo. Tenía 22 años y el suceso conmocionó a la sociedad villacarrillense hasta llegar a celebrarse una manifestación. Entonces, el empresario andaluz fue condenado a dos años y medio de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores, pero fue absuelto del delito de secuestro por falta de pruebas.

La Unidad Central Operativa (UCO), dependiente de la Guardia Civil, investiga las propiedades del empresario de Villacarrillo. De esta forma, los efectivos han inspeccionado el garaje de Ginés Vicente López, donde buscan posibles agujeros o pozos en el interior del lugar.

Además, la Guardia Civil está usando un perro especializado en la busca de restos biológicos debido a los antecedentes de 2013.

"Sabemos que mi hermano está muerto"

"Sabemos que mi hermano está muerto, pero necesitamos una prueba para poder quedarnos tranquilos”, afirma Moussa, el hermano de Ibrahima Diouf, a Diario Jaén, que fue quien denunció la desaparición del jornalero al percatarse de que no había llegado al municipio onubense de Cartaya, en enero de 2021, tal y como habían quedado tras su decisión de abandonar Villacarrillo.

“Nada, no tenemos ni una sola pista. Yo vivo en Huelva y no hemos parado de buscarlo ni un minuto, aunque siempre hemos pensado que está muerto”, cuenta entre lágrimas. De su última conversación recuerda que “me dijo que no podía más, que la situación era muy difícil y que se volvía con nosotros”, asegura.

En ese tiempo, la Asociación SOS Desaparecidos se hizo eco del caso con el reparto de carteles y, desde entonces, mantiene viva la alerta para captar la atención de la ciudadanía.