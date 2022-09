Madre de Marta Calvo sobre la sentencia:"No hay derecho a esto, no es lo que quiero para mi hija"

Marisol Burón, madre de Marta Calvo, ha anunciado este jueves que recurrirá la sentencia conocida este jueves por la que se condena a casi 160 años de prisión a Jorge Ignacio Palma, asesino de su hija y de otras dos mujeres, por considerarla insatisfactoria: "es otro batacazo psicológico", asegura.

En declaraciones a EFE, Burón ha lamentado que la jueza no haya dictado una condena de prisión permanente revisable para el procesado, "por lo menos en uno de los tres casos de asesinato". Además, ha insistido en que, una vez leída la sentencia en detalle, sus abogados prepararán un recurso.

La madre de la joven de Estivella (Valencia) ha incidido en que se condena con idénticas penas los asesinatos de tres mujeres, cuando el cuerpo de su hija todavía no ha aparecido y el procesado asegurase que lo había descuartizado.

"No hay derecho"

"No hay derecho a esto, no es lo que quiero para mi hija. Con una condena de 160 años estará unos 40 años de prisión, pero no es lo que yo quería. Se trata de unos hechos muy graves, y sigue ocultando el cuerpo de mi hija", ha lamentado.

"No sé esta jueza en qué piensa. Si se pusiera un poco en mi piel... te matan a tu hija y también se me niega la satisfacción de tener lo que pido. La sentencia ha sido un golpe muy fuerte, otro batacazo psicológico", ha añadido.