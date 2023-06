"Todo ha sido pactado”, investigan si había un plan tras la agresión de la tiktoker almeriense

Maeb, la influencer acusada de agresión sexual a una amiga mientras ésta dormía, ha negado que la hubieran detenido y asegura que pronto se van a conocer todos los hechos. El caso ha quedado, de momento, en manos de sus abogados.

Maeb fue detenida el 22 de mayo después de subir a sus redes sociales un vídeo en el que aparecía dándole besos y en actitud cariñosa con una amiga que estaba dormida. Cuando la chica se despertó y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo huyó de la casa y denunció los hechos, que ya habían sido compartidos a través de la red social Tik Tok de la presunta agresora.

Maeb, que se encuentra actualmente en libertad provisional a la espera de poder declarar ante el juez ha emitido un mensaje a través de sus redes en el que le dice a sus seguidores: “Sabéis que os quiero mucho, que sois mi familia, pero en estos momentos no me encuentro bien así que no puedo hacer directos”. Justifica, de esta manera, que va a permanecer durante un tiempo ausente en las redes sociales.

Una familiar de la tiktoker ha explicado a Telecinco que “todo ha sido pactado” y que “en estos tres meses esta chica hablaba continuamente y le hacía llamadas y videollamadas a diario”. Además ha aseguro que “estuvo haciéndole una especia de manipulación sentimental durante tres meses. Ella, por decisión propia, bajó de Guadalajara a Roquetas”, ya que en este tiempo tuvieron “un lío sentimental”. Ha negado que la chica estuviera durmiendo y que después huyera y asegura que tienen muchas pruebas de todo lo que ha sucedido.

La víctima, por su parte, dice que no entiende cómo algunas personas defienden a la presunta agresora y sostiene que ella no tiene ninguna necesidad de inventar algo así. Ha explicado, al mismo medio, que sigue “sin saber lo que esa persona le ha podido hacer”.

Tras los hechos y la posterior denuncia, víctima y agresora mantuvieron una conversación en directo, a modo de careo, para hablar de lo sucedido.

Si se demuestra que los hechos son probados, Maeb se enfrentaría a una pena de entre 1 y 4 años de prisión por haber cometido un delito de agresión sexual. Si en este momento la amiga, la presunta víctima, retira la denuncia, la Fiscalía podría seguir adelante con ella por tres delitos: agresión sexual, revelación de secretos y amenazas.