Andalucía es la comunidad con más víctimas mortales por violencia de género

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género recoge anualmente los datos sobre violencia machista en España, divididos por comunidades, rangos de edad o nacionalidad de las mujeres entre otros parámetros.

Gracias a estos datos hemos podido conocer que la comunidad autónoma de Andalucía es la que en los años 2022 y en lo que va de 2023 es la que registra mayor número de víctimas mortales por violencia de este tipo.

De esta manera en el año 2022 fueron 11 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, de las 49 que fueron asesinadas en todo el territorio nacional. Este año los datos no se presentan mucho mejor. En solo cinco meses son 7 las mujeres muertas porque sus parejas o exparejas han acabado con sus vidas, de un total de 20 en toda España. La última víctima ha sido Paula, la joven de 28 años a la que su expareja ha asesinado en Torremolinos. Los niños y niñas que este año han quedado huérfanos por este motivo serían 22.

La mayoría de mujeres asesinadas tanto en 2022 como en los cinco meses de 2023 oscilaban entre lo 31 y los 50 años, coincidiendo este rango de edad con una etapa vital en la que se suele compartir vivienda con el agresor. De hecho, del total de víctimas, 12 de ellas convivían con la persona que las mató.

Como consecuencia de las alarmantes cifras sobre violencia de género desde diferentes instituciones están tratando de elaborar protocolos de actuación, como es el caso del Ayuntamiento de Vitoria al conocer el último caso de este índole, con el asesinato de una mujer embarazada de dos gemelos.

También está trabajando en ello el Ministerio de Interior, que trata de ofrecer la posibilidad de que las mujeres que lo deseen puedan conocer si su pareja tiene antecedentes por ejercer violencia contra las mujeres. Hasta ahora esto solo se puede saber en los casos en que los agresores son reincidentes.

Cualquier persona puede denunciar

De forma paralela a estas medidas se está haciendo hincapié desde diferentes espacios para que todo el mundo sepa que cualquier persona puede denunciar una situación de violencia machista, aunque no sea víctima de ella.

De esta forma cualquiera que presencie esto puede contactar con el teléfono 016 para contar lo sucedido o, incluso, lo que sospecha que está sucediendo, para que se abra una investigación. Esta persona puede, además, pedir que se preserve su identidad y mantenerse en el anonimato si así lo desea.

Del número total de denuncias previas que se han interpuesto en 2023, todas ellas estaban puestas por las víctimas. En 2022, de las 20 denuncias previas que se pusieron contra agresores que luego asesinaron a mujeres, solo 3 habrían partido de terceras personas. En los dos años ninguna de las víctimas tenían medidas de protección solicitadas por otras personas.

Los periodos vacacionales

Ya en diciembre de 2022 se demostró que los periodos vacacionales como fines de semana, puentes, verano o Navidad son más susceptibles de que existan asesinatos machistas ya que agresor y víctima pasan más horas juntos. En diciembre del pasado año 13 mujeres fueron asesinadas por su pareja o expareja.

Cómo combatir la violencia de género

La Organización de las Naciones Unidas elaboró hace unos años un decálogo en el que incluía algunas formas de combatir la violencia de género. Entre ellas estaba el creer a las víctimas y no cuestionarlas ni estigmatizarlas, exigir responsabilidad a los demás cuando alguien esté ejerciéndola y no contribuir a que se fomente, aunque sea de forma muy sutil y, sobre todo, no dejar sola a la persona que podría estar siendo víctima.

La anulación a la que han sido sometidas las hace creer que ellas son, en muchas ocasiones, responsables de que ejerzan violencia sobre ellas y despegarse de su agresor es una idea inconcebible en una situación como la que viven. Que no se sientan solas aun cuando quieren continuar con la relación de maltrato es clave para que, en algún momento, puedan salir de ella.

El teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

Ninguno de los teléfonos deja rastro en las facturas aunque sí es necesario que se borre el registro de la llamada desde el móvil o el correo. Atienden a todas aquellas personas que crean que pueden estar sufriendo este tipo de violencia o que necesiten asesoramiento porque no están muy seguras de ello. También da atención a personas del entorno cercano a una víctima que quiera comunicar un posible caso de violencia de género.