¿Quién asesinó a la joven Dana Leonte en Málaga?

Dana Leonte tenía 30 años y una niña de siete meses cuando desapareció en la localidad malagueña de Arenas. Allí vivía junto a su pareja, Sergio, al que había denunciado tres meses antes por malos tratos. El día que se le perdió la pista era 12 de junio de 2019. Dos meses después, en septiembre, el perro de un vecino de su casa de campo desenterró lo que parecía ser el resto de un esqueleto en una zona de monte. Se trataba de parte del cuerpo de Dana.

El único investigado por el caso fue, en todo momento, su pareja: Sergio Ruiz. A pesar de que éste ha defendido en todo momento su inocencia hay numerosos indicios que lo señalan como autor de la muerte de la chica.

Mensajes de texto en los que se hacía pasar por ella, la localización de su teléfono móvil el día de los hechos o la desinfección exhaustiva de su casa son solo algunos de ellos. Este, sin embargo, solo ha estado nueve meses en la cárcel de manera provisional y ahora, cuatro años después está en libertad, tras haber pagado una fianza de 25.000 euros, y el juicio aun no ha tenido lugar.

Con ello, tampoco se ha podido proceder a la adopción de la hija de Dana por parte de la familia extensa, ya que han de esperar a que exista una condena.

Según consideran los investigadores, Dana tuvo una discusión con quien entonces era su pareja, Sergio, por lo que éste la mató. Lo habría hecho dándole un fuerte golpe en la cabeza con un palo que fue encontrado en la casa del sospechoso con restos de pelo y ADN de la víctima y que medía un metro de largo. Todo apunta a que, después de acabar con su vida, enterró el cuerpo en el campo y tras varios días los animales de la zona fueron sacando los restos y parte de la ropa a la luz. Con Dana muerta y su cadáver encontrado, todo parecía apuntar a que fue asesinada en esa casa y que ésta fue posteriormente lavada a conciencia para eliminar posibles pruebas.

En una entrevista realizada en su momento a Telecinco, el único sospechoso de haber acabado con Dana, Sergio, alegó que “una casa se limpia y se friega, como cualquier casa. Mi casa está en el campo, hay animales. ¿Qué limpias, con agua solo? Pues tienes que limpiar con un poquito de lejía y con un producto que huela bien", dijo.

Cuatro años después no ha aparecido todo el cuerpo de la joven y el único sospechoso de su muerte está en libertad y sin que haya fecha de juicio, por el momento.

La familia pide justicia

La abogada de la familia, Antonia Barba, ha explicado en El Programa de Ana Rosa que la pausa en las instituciones producida a consecuencia de la pandemia del Covid19 ha dilatado mucho los tiempo y por eso aun no se tiene fecha.

Además ha explicado que están a la espera de que les lleguen los resultados de unas pruebas periciales que solicitó la defensa por lo que no pueden elaborar los escritos de acusación hasta que no conozcan lo que dicen dichos análisis.

Hasta el momento no solo no hay ningún otro sospechoso sino que además todas las pruebas apuntan a Sergio Ruiz. Por el momento la familia de Dana lleva esperando estos informes desde el mes de octubre del pasado año y aun no tienen ninguna respuesta de cuándo van a llegar.