Caso de la bofetada de Tik Tok: ¿Qué es el síndrome de la mujer maltratada?

Un hombre ha sido detenido por haberle dado una bofetada a su pareja mientras estaba se encontraba realizando una emisión en directo a través de la plataforma Tik Tok. La Fiscalía pide por el suceso un año de cárcel para el agresor mientras que la víctima afirma que no es una mujer maltratada y que no va a denunciar a su marido.

Los hechos

Se trata de la tiktoker Simona, de 23 años, original de Bulgaria pero con muchos seguidores españoles en la red social. La chica estaba haciendo una emisión en directo a través de la plataforma junto a otros tres chicos, también tiktokers.

Uno de ellos mostró una foto de su torso sin camiseta cuando se intuye que alguien que comparte estancia con Simona le dice algo en voz baja. La chica explica que quien está junto a ella es su padre, entonces se escucha una voz masculina que dice: “cariño, ¿que me asome?” y casi después de pronunciar las palabras se pudo ver cómo una mano aparecía en la pantalla de la chica y le propinaba un fuerte tortazo en la cara.

Ella, compungida y con los ojos llorosos, aseguró que se trataba de su padre y que no había de lo que preocuparse, pero los otros chicos no daban crédito a lo que acababan de ver. Empezaron a hacerle preguntas al respecto. También se las hicieron las personas que estaban visionando el directo en ese momento.

Simona insistía en que se trataba de su padre. “No es por vosotros, es que está enfadado conmigo”, decía. “Pero, ¿no es tu novio ni nada?”, preguntaba uno de sus interlocutores. Ella respondía “que no, que es mi padre, es que está enfadado conmigo”. “¿Y te pega tu padre?”, arremetía otro de los chicos. “No, es que está enfadado conmigo, no le hagáis caso”, zanjaba ella.

Unas horas después la chica hacía otra emisión en directo en la que aparecía junto a la persona que la había agredido y que no era su padre sino su marido. En el vídeo explicaban que se trataba de una broma para ganar dinero y fama pero que no había ninguna situación de malos tratos. De hecho, ella le da a él un cachetazo en la cara e increpa a sus seguidores preguntando si también la van a denunciar a ella por eso.

El 31 de enero Simona y su pareja acudieron a la comisaría provincial de Soria para comunicar que estaban recibiendo insultos y amenazas. Fue en ese momento cuando los agentes detuvieron a Lucifer, el nombre que él usa en TikTok, por agredir a su pareja en lo que la Fiscalía considera un caso de violencia de género.

Tras la celebración de un juicio rápido en el que este órgano ha pedido un año de prisión para el agresor, éste ha quedado en libertad.

Simona aseguró en otro vídeo que su marido le había pegado en dos ocasiones más porque había visto cosas que no le habían gustado, pero que eso no quería decir que fuera una mujer maltratada. Ella ha asegurado, tras la celebración del juicio, que no va a denunciar a su pareja sentimental y que no es víctima de violencia de género. De hecho ha pedido que la dejen tranquila con el tema.

Síndrome de la mujer maltratada

Muchos expertos que han podido hacerse eco de la noticia han comentado que Simona podría estar sufriendo el ‘síndrome de la mujer maltratada’. Este concepto, que resulta polémico, se ha usado en algunas ocasiones en juicios por casos relacionados con violencia de género.

Con ello se refieren a aquellas mujeres que, después de años de maltrato, han quedado tan anuladas y con el autoestima tan dañada que no son ni siquiera conscientes de que están siendo maltratadas. Es por este motivo, junto a muchos otros, por el que les resulta imposible entender que su pareja ejerce violencia contra ellas y, por tanto, deben denunciarlas.