Claves del asesinato de Alcalá de Henares: se descarta la violencia de género

El domingo, en torno a las 23:00 horas, los vecinos de Mari Carmen escucharon una discusión. Ella vivía sola en un piso en Alcalá de Henares, en Madrid, pero en ocasiones la acompañaba un chico más joven que ella.

Los vecinos cuentan que esa noche sintieron un fuerte golpe y al rato vieron cómo varios agentes de la Policía entraban en el edificio y se dirigían a la casa de la víctima. Cuando llegaron los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvalrle la vida a la mujer. Junto a ella aguardaba su presunto asesino que fue detenido de inmediato.

Fue el propio agresor quien, tras cometer el crimen, llamó a la Policía y confesó lo que había hecho. Según cuentas las personas que convivían en el mismo bloque, el presunto asesino, de 25 años, podría mantener una relación sentimental con la víctima, de 53.

Mari Carmen trabajaba como cocinera en un restaurante de Alcalá de Henares desde hacía 20 años. Allí fue donde conoció a su agresor, que había sido empleado del mismo establecimiento.

Según han contado los compañeros de trabajo de la víctima a los medios de comunicación, ésta lo había acogido en algunas ocasiones en su casa porque el chico, Álex, podía estar teniendo problemas de adicciones. Todos los compañeros coinciden en que el agresor era un chico problemático y poco comprometido.

Posible caso de violencia machista

Según el joven que acabó con la vida de Mari Carmen, la relación que había entre ambos era, únicamente, de amistad desde hace un año. A pesar de que los investigadores no han querido descartar la teoría de que ambos tuvieran una relación sentimental y que, por tanto, el crimen pasaría a ser considerado un nuevo caso de violencia machista, esta misma mañana se ha desechadoesta hipótesis.

No obstante se sigue indagando si ambos tenían encuentros puntuales. No había denuncias previas entre víctima y agresor y ninguno de los dos tenía antecedentes penales. Alejandro explicó a los agentes que había empezado una discusión entre ambos esa noche y que el la estranguló hasta que la víctima dejó de respirar. Pasaron dos horas hasta que el chico decidió llamar a Emergencias. No se sabe si en ese tiempo el agresor contactó con alguien más.

Actualmente el asesino confeso está detenido y el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se encuentra investigando cuáles son las causas del crimen. A lo largo del día de hoy el joven podría pasar, previsiblemente, a disposición judicial.