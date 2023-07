Claves del intento de robo de un bebé en un hospital de Palma: se estudia si fue un encargo

Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, del 8 de julio, por la noche en el hospital Son Llàtzer de Palma de Mallorca cuando un hombre trató de salir del centro sanitario con un bebé en sus brazos. El presunto secuestrador irrumpió en una de las habitaciones del ala de maternidad, aprovechando el silencio de la madrugada, para llevarse consigo a un recién nacido y tratar de salir de hospital con él.

No pudo hacerlo porque varias personas lo vieron y sospecharon de él, por lo que avisaron a los vigilantes de seguridad del centro que acudieron de inmediato a retener al individuo. Pese a que reiteradamente le pidieron explicaciones éste no acertó a contar por qué tenía al bebé en brazos.

Por este motivo los guardas dieron la voz de alarma a la Policía, que envió una patrulla al hospital para detener al sujeto por la presunta comisión de un delito de detención ilegal después de que tampoco pudiera explicar a los agentes qué hacía con el neonato. Los policías trasladaron a este individuo a los calabozos de la Policía Nacional.

La investigación

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer cómo se produjo el intento de sustracción del neonato y para averiguar qué lo motivó para actuar de esa forma y si existe algún tipo de relación con el menor.

Para esclarecer lo sucedido los investigadores están tratando de reconstruir los movimientos del sospechoso por las instalaciones del hospital Son Llàtzer. Ahora se centran en conocer cómo el hombre logró llegar hasta una de las habitaciones sin ser detectado y salir de la misma con el recién nacido.

En este sentido los agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional trataron de averiguar cómo pudo burlar la seguridad del centro sanitario sin que nadie sospechara de sus acciones mientras se movía a sus anchas por sus dependencias.

Los investigadores preguntaron a este hombre qué grado de parentesco tenía con el recién nacido y por qué había elegido este bebé y no otro para llevárselo consigo de la habitación de la maternidad del hospital donde se encontraba pero aun no se ha confirmado si se conocían, aunque todo parece indicar a que no.

Una de las principales incógnitas que los agentes encargados del caso trataban de despejar era si el hombre que sustrajo el bebé hacía actuado en solitario movido por una iniciativa particular o si, por el contrario, robo ese recién nacido y no otro al tratarse de un encargo. De acuerdo con esta última premisa, no se descarta tampoco que pudiera existir alguna organización criminal detrás de esta acción.

La presencia de este intruso en el interior del hospital ha generado una sensación general de inseguridad entre el personal sanitario y los pacientes que se encuentran en sus instalaciones. Está previsto que el sujeto pase hoy a disposición judicial mientras que la investigación continúa abierta.