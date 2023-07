Crimen de Katia: así son los hermanos gemelos que han matado a la agricultora

La reconstrucción del crimen que presuntamente cometieron los dos hombres, originarios de Portugal, tuvo lugar ayer mismo, 25 de julio, en la vivienda de la víctima y se extendió durante, aproximadamente, tres horas. La Guardia Civil consideró hacerla por separado, de manera que cada uno de los presuntos autores iba en un furgón, acompañados de sus respectivas abogadas, para explicar cómo había tenido lugar la agresión mortal.

Los presuntos agresores caminaron esposados por los terrenos de la finca, cerca del pozo en el que apareció el cuerpo de la víctima. Uno de los vecinos de Katia contó a Telecinco que junto a la mujer y los hombres había otra chica viviendo que llevaba tiempo en el domicilio y que era eslovaca pero que se fue porque no le gustaban los hombres que había acogido Katia. Sintió miedo y se marchó.

Algunas personas allegadas a la mujer han contado que la observaron rara unos días antes de que ocurrieran los hechos. A pesar de que la agricultora salía con ellos para que los conocieran en el pueblo, parece ser que le comentó a algunas personas de su entorno que prefería que los hombres se marcharan de su casa. De hecho, una de las hipótesis es que fuera esto lo que desencadenó la pelea que acabó con su muerte.

Perfil de los presuntos asesinos

Son hermanos gemelos y provienen de Portugal. Tienen 46 años y en total llevaban un mes viviendo en Reliegos, en casa de Katia pero desaparecieron justo el mismo día que la amiga de la víctima denunció que su amiga no daba señales.

Antes de ser acogidos por la mujer habían estado viviendo en la calle, en unos soportales de Mansilla, un pueblo cercano al que Katia iba los fines de semana para trabajar unas horas en un bar. Al parecer fue ella quien los encontró allí y les ofreció alojamiento, algo que hacía con frecuencia con los peregrinos que frecuentaban esa zona.

La mataron el jueves

La última vez que se les vio a los tres juntos fue el jueves por la noche mientras estaban tomando algo en un bar de Reliegos, desde las 23:00 horas hasta las 00:30. Pidieron orujo y cerveza y según los testigos todo era aparentemente normal.

Sin embargo los investigadores datan el día de la muerte de la agricultora esa misma noche y no el viernes, como se pensó en un inicio. Algunas personas del pueblo decían haber visto a Katia el viernes por la mañana pero lo que en realidad vieron fue su coche, en el que iban los dos hermanos con el cuerpo sin vida de la mujer para tirarlo al pozo. Después se dieron a la fuga. El coche que vieron, además, era de alquiler porque el de la mujer estaba en el taller, por ese motivo algunas personas recordaron haberlo visto por el pueblo.

Ellos han dado versiones diferentes de lo que ocurrió, motivo por el que hicieron la reconstrucción de los hechos por separado. El caso ha sido declarado secreto, por lo que no se conocen más detalles acerca de lo que han dicho.

La Guardia Civil baraja varias hipótesis pero aun no se conoce, con exactitud, el móvil del crimen. Los investigadores creen que la agresión no tenía por qué estar planificada ya que el modus operandi no parecía estar pensado y dejaron muchas pistas tras de sí que los delataban.

Si bien es cierto que pudieron robarle algo a la mujer después de matarla, no parece que el robo sea el móvil del asesinato porque Katia vivía de forma muy humilde. Otro de los hallazgos que los agentes investigan es el de 800 gramos de marihuana en el vehículo que la mujer alquiló. No se conoce si existe relación entre esto y la muerte de Katia.

Se espera que los dos detenidos acusados de haber acabado con la vida de Katia pasen a disposición judicial a lo largo de la mañana.