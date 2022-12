Un mes de la desaparición de Sandra Bermejo: estas son todas las hipótesis que se barajan

Hace más de un mes que no se sabe nada de Sandra Bermejo, una joven madrileña de 32 años que se mudó a la ciudad asturiana de Gijón para ejercer como psicóloga.

Lo que la llevó hasta la costa cantábrica fue su amor por la naturaleza y el deporte. Sandra es una chica activa, en forma, que realiza varias actividades y que ama el senderismo y estar al aire libre. Por eso no era extraño imaginarla el día de su desaparición en la zona de Cabo Peñas, donde hay miradores y varias rutas de senderismo. A medida que pasan los días las hipótesis respecto a lo que le pasó a la joven han ido variando y, ahora, hay algunas que cobran más fuerza que otras.

El coche de Sandra Bermejo fue encontrado en el parking de este enclave con su mochila y la documentación dentro. Sandra solo había cogido las llaves del vehículo y su móvil. Las cuatro hipótesis que hasta ahora se barajan son las siguientes:

Un accidente

Como consecuencia, la primera hipótesis que se barajó respecto a su desaparición fue la del accidente. El día que Sandra desapareció hacia mucho viento y el coche estaba aparcado junto a un acantilado bastante escarpado.

De hecho, al día siguiente del suceso un hombre mayor cayó por él y el mar devolvió su cuerpo, sin vida, prácticamente desnudo, por la fuerza que tenía el mar. De esta forma se pensó que la chica podría haber salido a tomar el aire o a hacer unas fotos y se precipitó. Sin embargo su cuerpo nunca apareció. Los buzos, drones, perros y agentes que trabajaron en la búsqueda deberían haber encontrado, si no el cuerpo, alguna prenda suya que probara que pudo haberse caído, pero no fue así.

El suicidio

De manera paralela, se estimó que otra de las posibles causas de su desaparición podían deberse a un suicidio, pero la familia hizo mucho hincapié en que se descartara esta idea. Sandra era una persona alegre, no había manifestado sentirse mal, tenía una vida activa y planes para un futuro inmediato, como una videollamada con su familia o citas con clientes. Además, la nevera de su casa estaba llena y todo se encontraba en perfecto orden. Aunque la Policía no quiera descartar esta hipótesis la familia ha pedido que no se centren en ella, porque la ven imposible.

Desaparición forzosa

No se han encontrado indicios de que intervinieran terceras personas en la desaparición de Sandra, sin embargo a medida que pasa el tiempo los expertos consideran que esta hipótesis coge fuerza ya que no hay rastro de ella por ningún lado.

Captación por un grupo

En los últimos días y como consecuencia de las declaraciones que ha hecho a medios de comunicación un antiguo profesor de la joven, se comienza a barajar la idea de que no fuera una desaparición forzosa sino que Sandra fuera captada por un grupo. Se ha explicado, para argumentar esta idea, que la chica tenía interés en algunas terapias naturales y que frecuentaba espacios donde éstas se ponían en práctica. Esto no ha sido confirmado, solo son testimonios de su profesor.

Una pista sobre su paradero

Unas semanas después de que se iniciara la búsqueda de Sandra Bermejo y tras pedir la colaboración ciudadana a todas las personas que hubieran estado en Cabo Peñas el 8 de noviembre, una pareja contactó con la plataforma SOS Desaparecidos. Explicaron que habían visto a una chica que podía ser Sandra al inicio de una de las rutas. A la pista que dio esta pareja se le dio credibilidad porque describían a la perfección la vestimenta que llevaba la joven, información que no había trascendido a los medios y que sin embargo podía corroborar su familia.

Esto ha servido para que los abogados de la familia hayan pedido que se haga un rastreo mas exhaustivo por tierra, revisando pozos y zonas más escondidas que durante la primera búsqueda no se hubieran inspeccionado.

Por el momento la policía mantiene todas las hipótesis abiertas si bien es cierto que ahora van a centrar la búsqueda en la zona donde parece ser que a Sandra se la vio por última vez.