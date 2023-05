“Era un lobo con piel de cordero”, habla la madre de la mujer apuñalada en Móstoles por su pareja

Continúa en estado crítico la mujer víctima de violencia machista a la que su pareja apuñaló en el cuello en presencia de su hijo, de 13 años.

Los hechos ocurrían el pasado 8 de mayo en Móstoles (Madrid). Fue el pequeño quien acudió a pedir ayuda a sus abuelos, que se habían mudado recientemente al piso inferior para estar cerca de él y de su madre.

Los abuelos del menor han lamentado no haberse dado cuenta antes del peligro que corría su hija y que tuviera que sufrir en silencio esta violencia. Han explicado a los medios de comunicación que la mujer actuaba como si nada, según creen, para proteger a su hijo.

Han remarcado lo caro que le ha salido no haber denunciado antes al hombre que la estaba maltratando. “Mi hija no ha denunciado porque era el padre de su hijo y no lo quería denunciar a pesar del sufrimiento y el maltrato que ha tenido”.

Ellos ya intuían que su hija no lo estaba pasando bien por eso habían decidido dejar atrás su vida en el también municipio madrileño de Cenicientos para estar junto a ella.

La madre ha explicado a Informativos Telecinco que el agresor “ha sabido hacerlo muy bien de cara al público porque era un lobo con piel de cordero”. También ha asegurado que su hija ha sufrido muchos malos tratos psicológicos y creen que él lo tenía todo planeado porque hace unos días ella había tomado la decisión de separarse y así se lo había hecho saber.

“Esto ha sido premeditado, la sacó de la cama y la tiró al suelo”, ha contado la madre de la víctima. Al parecer el menor de 13 años intentó interponerse entre su padre y su madre para evitar que la agrediera, pero el padre lo apartó. Por este motivo el chico bajó a la planta inferior a pedir auxilio a sus abuelos mientras decía “¡Que la está matando!”.

Ahora los abuelos están centrados en cuidar de su nieto. El padre del menor, por su parte, sigue detenido en la comisaría de Policía a espera de pasar a disposición judicial mientras la mujer permanece ingresada en estado crítico.