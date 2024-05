"Yo defendí a instancia y coste de Rosario a muchas personas": así describe el abogado de Rosario Porto a la que fue su defendida

A raíz del lanzamiento de la serie de Netflix, 'El caso Asunta', el caso de Asunta Basterra, que ocurrió en 2013 ha resonado en toda la opinión pública. Según la sentencia, Rosario Porto y Alfonso Basterra fueron condenados por el asesinato de su hija adoptiva.

Hace poco el programa Mañaneros de la uno ha conseguido tener la atención de todo el mundo por una entrevista exclusiva con María, una mujer que fue compañera de celda de Rosario antes de su suicidio en el año 2020 en la cárcel de Brieva, Ávila. Según María, Rosario siempre se proclamó inocente y defendió su inocencia hasta el final. Según ella, ella no había asesinado a su hija.

🔎La prueba definitiva del caso AsuntaDos personas que conocieron a Rosario Porto la describen de manera completamente opuesto#Mañaneros8Mhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/Fumd1ZuPbZ — Mañaneros (@MananerosTVE) May 8, 2024

La cuestión es que, continuando el reportaje, el programa de Jaime Cantizano nos dió más información y más fragmentos de la entrevista además de tener un enlace directo con José Luis Gutiérrez Aranguren. Para todos los que no lo sepan, José Luis Gutiérrez Aranguren fue el abogado que representó a Rosario Porto. Según Aranguren, el defiende la inocencia de su cliente todavía y ha expresado en repetidas ocasiones que está convencido de que Rosario no fue culpable del asesinato.

Para entender mejor su perspectiva, Aranguren comparó el caso de Rosario con el caso de Dolores Vázquez. Esta mujer fue condenada en el año 2000 y estuvo 519 días en la cárcel por un crimen que no había cometido: el asesinato de Rocío Wanninkhof Hornos. Un tiempo más tarde se descubrió el verdadero asesino de Rocío.

Según Aranguren: "Dolores fue condenado y ratificada en todas las instancias, y al final apareció casualmente el actor de los hechos. A ella la exoneran y excarcelan. Ojalá algún día aparezca quien mató a Asunta” reafirmándose la inocencia de su cliente.

Además de esto, el abogado también ha intentado corregir algunas percepciones que está teniendo la opinión pública sobre Porto, sin realmente saber nada. Según él, la gente está hablando sin saber ya que, "no la conocieron y hablaban de oídas". Gutiérrez Aranguren afirma que “Rosario Porto no es una persona narcisista. Todo lo contrario. Puedo decir que yo defendía a instancia y a coste de Rosario a muchas personas presas en Teixeiro y en A Lama que no tenían un duro para defenderse, y que ella me pidió que las defendiera, costeando ella los gastos. No es la persona que ustedes describen”.