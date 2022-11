¿Quién es el pistolero de Garrido y por qué mató a un hombre al que no conocía?

Durante la madrugada del 28 de agosto de 2021 un grupo de amigos salía a celebrar el 53 cumpleaños de una de ellas, María Belén, a un bar del barrio de Garrido, en Salamanca. Durante la celebración en el local, un hombre (Emilio D.) se acercó al grupo para invitar a la cumpleañera y a una amiga a una copa, pero ambas declinaros la propuesta. Emilio no se dio por vencido y apareció con dos vasos para ellas, con múltiples insistencias ante las que el camarero del bar intervino invitándolo a que se marchara. Pero no lo hizo. Esperó, sin embargo, a que la cumpleañera abandonara el local acompañada de un amigo, José maría, para seguirlos por la calle, agarrar la pistola que portaba y propinarles varios tiros a ambos hasta que cayeron al suelo. El hombre murió al instante como consecuencia de cuatro impactos de bala en glúteo, tórax, cadera y mano. La mujer, aun con vida, fue trasladada en estado crítico al hospital Virgen de la Vega donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos y a la que tuvieron que realizar hasta seis intervenciones quirúrgicas. El atacante se marchó del lugar de los hechos de forma sosegada, según relataron algunos testigos, arrojando el arma y una camiseta negra que llevaba puesta a un contenedor cercano. Ambas fueron encontradas por la Policía y tras un análisis se pudo confirmar que tenían restos biológicos del acusado. Él fue detenido horas más tarde.

Sobre el acusado

Emilio D. Tenía 32 años cuando cometió el crimen y era vigilante de seguridad. Su sueño era ser policía nacional sin embargo nunca superaba las pruebas psicológicas. Anteriormente al suceso había sufrido episodios de depresión, varios intentos de suicidio y había estado yendo a varios psiquiatras. El día en que tuvo lugar el asesinato planeaba suicidarse, por lo que argumenta que el arma que portaba era para tal fin. Antes de los hechos había estado bebiendo y consumiendo cocaína en su domicilio. Cuando los agentes accedieron a su vivienda encontraron un arsenal de armas formado por navajas y dagas así como una escopeta de aire comprimido. También se encontraron durante el registro un chaleco antibalas y varias prendas con el logo de la Policía Nacional. Según argumentó Emilio durante su detención, le gustaba coleccionar armas pero no las usaba. También afirmó que no recordaba nada de lo que había sucedido la noche del asesinato pero que no conocía de nada a las víctimas.

Indemnización a las víctimas

María Belén, que hasta antes del suceso era empleada de hogar, tuvo que dejar su trabajo debido a las secuelas producidas por los disparos y las operaciones posteriores con las que ha perdido parte de la movilidad de su cuerpo. Tiene una bala en la cabeza que no se han atrevido a extraerle. Además es madre de una persona dependiente a la que actualmente no puede cuidar por el mismo motivo. Por su parte, José María trabajaba como técnico de rayos en un hospital y tenía dos hijos a su cargo. Ahora el ministerio público pide que el acusado indemnice con 394.000 euros a los familiares del fallecido y con 172.000 euros a la mujer.

La Fiscalía pide para Emilio D. 22 años de cárcel y 7 años de libertad vigilada por un delito consumado de asesinato con alevosía; un delito en grado de tentativa de asesinato con alevosía por el que pide 12 años más de prisión a los que se suman otros 2 años por un delito de tenencia ilícita de armas. La defensa del acusado pide que su cliente sea ingresado en un centro psiquiátrico y no en un centro penitenciario. La Audiencia Provincial de Salamanca ha reservado hasta el viernes 18 de noviembre para llevar a cabo las actuaciones en las que declaran el acusado, los testigos particulares, así como los agentes de policía y los peritos.