“Él sabía que se iba a morir”, investigan la muerte de un paciente en una clínica odontológica

Amadeo Anca falleció tras someterse a una cirugía dental que en principio no debía revestir gravedad. Su mujer, que en el momento no cesó en intentar que asistieran a su marido, ha denunciado a los responsables de la clínica a los que acusa de haber cometido un supuesto delito de homicidio imprudente y otro de omisión de socorro.

Los hechos ocurrieron el 16 de mayo de 2023. A las 08:00 horas Amadeo estaba citado en una clínica de Valencia para someterse a una operación de implantes dentales. El estudio previo a la intervención se lo habían hecho en Benidorm, donde él vivía.

El presupuesto que le habían dado superaba los 23.000 euros. Ese día quienes estaban con él en la clínica eran su mujer, su hija y su cuñada que decidieron dar un paseo mientras que lo intervenían. Cuando fueron a visitar a la víctima, ya en el postoperatorio, notaron que algo no iba bien.

Amadeo se encontraba mal y tenía un sangrado frecuente por la boca (algo que podía ser normal) y por la nariz. Esto último alertó a su mujer, que pidió que lo revisaran para comprobar que no pasaba nada. Los médicos le aseguraron que se trataba de algo normal pero al poco Amadeo empeoró. Cuando intentaron colocarle los implantes fue imposible porque vomitaba.

Ya desde la clínica le advirtieron que si sangraba debían ponerse inmediatamente en contacto con ellos. A pesar de que la mujer solicitó hasta en tres ocasiones que llamaran a una ambulancia, los sanitarios de la clínica se resistían y para cuando lo trasladaron al hospital ya era tarde para Amadeo.

En total pasaron casi siete horas en la clínica hasta que, finalmente, a las 20:00 horas, una ambulancia fue a por él. Amadeo entró en las Urgencias del Hospital de la Fe de Valencia en estado muy grave.

Tan solo una hora después el hombre entró en parada cardio respiratoria y y tras 55 minutos de intentos de reanimación y administrarle 15 adrenalinas el paciente acabó perdiendo la vida.

Según la autopsia la causa instantánea de la muerte fue un shock hipovolémico aunque aun quedan por conocer los resultados de la investigación que ya se ha puesto en marcha y que está en manos de la Justicia. Desde el hospital ya han pedido explicaciones a la clínica.

Liliana Ferreiro, mujer de la víctima, ha explicado en El Programa del Verano que tanto él como ella sabían que algo no iba bien. “Él mismo me dijo que se iba a morir”, ha explicado en una entrevista en directo. Ha contado que Amadeo tuvo una hemorragia interna masiva al que los sanitarios no dieron importancia. Liliana, que se encuentra en tratamiento psicológico, pide que se haga justicia y asegura que no va a aceptar ninguna suma de dinero para que se zanje el tema.