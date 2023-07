Caroline, la niña de 14 años que salió con sus amigos y no volvió

Caroline, de 14 años, desapareció el 15 de marzo de 2015 en Barcelona después de decirle a su madre que saldría con unos amigos y dormiría en casa de su amiga Silvia.

Cuando Carol no apareció por casa a la mañana siguiente su madre contactó a esta amiga para preguntarle dónde estaba. “Tu hija está bien. Ha dormido en casa y ha comido aquí, ya va para allá”. Esa fue la respuesta que le dio Silvia, pero Caroline nunca llegó y luego se confirmó que tampoco había pasado la noche en casa de su amiga.

Lo último que se supo

Las últimas señas de vida de la chica fue un audio que envió a su madre el día 15 a las 21:30 horas. En el mensaje le pedía permiso a su madre para dormir en casa de Silvia y ésta accedió.

Las dos habían quedado con otros chicos y chicas para ir a una discoteca de menores en la Villa Olímpica. La madre pudo confirmar que esa era su plan porque lo había apuntado en su agenda.

La madre no estaba muy contenta con las personas con las que ese día salía su hija pero aun así le dio permiso para pasar un rato con ellos.

A las tres de la tarde del día 16 la chica no apareció para comer y su móvil estaba apagado. La madre denunció la desaparición de inmediato.

Las pesquisas

La investigación, que está en punto muerto, determinó que Carol había estado en la zona Hermética de Sabadell junto a sus amigos, tal y como le había dicho a la madre. En un momento dado una patrulla de los Mossos los comenzó a seguir por estar bebiendo en la calle. Salieron corriendo en dirección a la Estación de Sants, en Barcelona, pero por algún motivo Caroline se quedó atrás y no llegó.

Se dispersaron. Junto a Carol se quedó Yacine, un chico que contó que la perdió de vista porque no podía seguirle el ritmo. Los Mossos nunca terminaron de creer esta versión ya que la chica era joven y estaba en buena forma física.

Homicidio con ocultación de cadáver

La investigación arrancó en la Oficina de Atención al Menor (OAM) para, días más tarde, pasar a la Unidad Central de Personas Desaparecidas (UCPD). "Me dijeron que había un presunto sospechoso, que la asaltaría, tendría sexo consentido o no, le daría un golpe, la mataría, la tiraría al contenedor, llegaría el camión de la basura, la trituraría y que en el vertedero no se puede buscar, que es difícil", Explicó la madre de Carol a los medios.

El informe policial enviado al juez instructor arrojó poca duda: “no existe detonante que pudiera sugerir que se quisiera escapar (…) su teléfono no ha vuelto a tener actividad ni tiene recursos para poder sobrevivir sin ayuda. Consideramos que su ausencia no es voluntaria, sino forzosa”.

Desde el arranque, los Mossos apuntaron estar ante un posible homicidio con ocultación de cadáver. Una teoría mantenida hasta la fecha. En el punto de mira estuvo Jasthin. Sus contradicciones no ayudaron pero siempre lo citaron como testigo, nunca como investigado.

Han pasado ocho años. Los amigos de Carol en su mayoría se negaron a declarar.Judicialmente cerrado, por falta de pruebas, el caso ha pasado a la Unidad de Homicidios.