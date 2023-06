“Mi niño está muerto”, sale a la luz el testimonio de la madre del niño desaparecido de Morón

Los hechos ocurriendo en septiembre de 2021. Los padres de Antonio David, un niño de 13 años con discapacidad, estaban separados y la madre tenía la custodia tanto de él como de su hermana. En aquel mes presuntamente la madre, durante un brote psicótico, se llevó a su hijo para luego confesar que lo había arrojado a un contenedor a las afueras de Madrid.

De ello se percataron cuando tras el suceso a la mujer le dieron el alto en Segovia y ésta, desorientada, primero contó que lo había matado y luego que solo habría tirado su cuerpo porque el niño se le murió en brazos. Desde esa misma fecha la mujer se encuentra en libertad con cargos y asegura que tiene la conciencia muy tranquila mientras que el padre del menor sigue reclamando que se haga justicia.

Tras su detención en septiembre de hace dos años, la madre de Antonio David fue trasladada a un psiquiátrico pero unos días más tarde le dieron el alta. Entonces volvió a su pueblo, a Morón, y solo unos meses después de la desaparición de su hijo comenzó a hablar con total normalidad de lo que había sucedido.

“Si no aparece, pues no aparece y ya está. No hay que armas estos follones” llegó a decir la madre. “Nadie tiene que subir fotos de mi hijo a las redes sociales porque mi hijo no está desaparecido, mi niño está muerto”.

Respecto a lo que el padre del niño pedía, ella reaccionaba violentamente diciendo: “Qué queréis, ¿que me encierren? Pues me van a encerrar una mierda. Valiente mamarracho. Cree que la justicia me va a tocar, a mi no me pueden condenar. Si no hay cuerpo no hay delito”.

En las conversaciones telefónicas con su entorno más cercano Macarena, que así es como se llama la investigada, confesó que “a David ya no lo encuentran después de tanto tiempo. Las ratas y todos los bichos, y todas las cosas, esto estará ya en los huesecitos”.

La mujer dio por hecho que jamás hallarían el cadáver por eso justicó que “como no encuentran nada no pueden echarme mano y encerrarme. No hay pruebas de nada ni las habrá nunca porque yo no lo he hecho nada a ese niño. A mi lo único que me puede caer es por abandono de un menor”.

Ella asegura desde entonces que no lo mató y explica que perdió los nervios al ver cómo su hijo se había muerto. “A cualquiera que se le muera su hijo en brazos, le pilla sola, sin nadie y tú no sabes qué hacer… Yo me volví loca”.

Contó, entonces, que lo bañó por si despertaba, que lo volvió a recostar en la cama intentando creer que estaba dormido, a los días lo volvió a bañar y luego se lo llevó consigo creyendo que resucitaría el Domingo de Resurrección. “Yo es lo que tenía en la cabeza: el Domingo de Resurrección mi niño se va a poner bien y va a resucitar”.

La madre de Antonio David asegura que se ha portado bien los años que ha estado con su hijo y que no tiene remordimiento de ningún tipo. “Si tuve ese fallo, yo no estaba en mi juicio. Yo estaba mala y no sabía qué hacer ya con el cuerpo”, explicó. Además aseguró que “no lo tendría que haber dejado” pero que sintió miedo de llamar a la Policía porque llevaba tres días con el cadáver. Ella ha tratado, todo este tiempo, de escudarse en su enfermedad mental y en que en ese momento había dejado al completo la medicación que necesitaba.

Al dolor e incertidumbre que les está tocando vivir a la familia paterna, se les suma conocer este testimonio de la madre del pequeño que habla con contundencia sobre la imposibilidad de que vayan a condenarla. La abuela de Antonio David por parte de padre ha declarado en El Programa de Ana Rosa que ella está segura de que Macarena sabe dónde está su hijo pero que “lo ha pensado todo muy bien para que no lo encuentren”.

Mientras tanto la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para localizar al menor y esclarecer la veracidad o no del testimonio inicial de su madre.