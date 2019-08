Fría o caliente, rubia o tostada, artesanal, sin glúten o sin alcohol. La cerveza es una bebida que traspasa fronteras y cuya presencia está obligada en las cartas de bares y restaurantes de todo el mundo.

El consumo de cerveza se asocia con el ocio y turismo, con las reuniones con amigos o con la práctica deportiva. Toda una cultura se ha desarrollado en torno a esta bebida que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, tanto en sus ingredientes y proceso de elaboración como en su presentación. El primer viernes de agosto se celebra el Día Internacional de la Cerveza, cuyo origen tuvo lugar en un pequeño bar de Santa Cruz (Estados Unidos).

Un aliciente turístico

La fama universal de la cerveza se ha convertido en todo un alicente turístico en algunos países, como Alemania, España o Reino Unido. En cada país existe una forma diferente de consumirla, así como marcas exclusivas, cervezas artesanales o ingredientes únicos. Aquí tienes algunas de las cervezas más curiosas mundo:

1.República Checa, con sabor a chocolate

La República Checa es el país que lidera el ránking de consumo mundial de cerveza por persona. La afición de los checos por la cerveza es tanta que, en el año 2008 se registró la marca geográfica “cerveza checa". Según los entendidos, ha de ser ingerida en vasos de cristal grueso refrigerados, tipo jarra, a una temperatura de 7º. Al tirarla, primero se vierte un poco de espuma y luego se llena el vaso, aunque ponen poca cantidad para que no se caliente. Pilsner Urquell o Budějovicky Budvar son sus marcas más internacionales, pero hay cervezas para todos los gustos.

Svatý Florián, es la marca de cerveza que se prepara al oeste de Bohemia y cuyo sabor a chocolate hace que sea la única que se puede tomar con dulces. Y en la cervecería Opat de Broumov encontrarás la cerveza con sabor a pomelo, frambuesa, hierbas, pimienta, naranja y canela.

2. Cerveza de origen religioso en Múnich

Múnich es la ciudad por excelencia para los amantes de la cerveza. Su Oktoberfest es mundialmente conocido y allí podrás degustar una de sus variadas cervezas, todas de origen religioso.

Los monjes debían guardar un ayuno estricto, por lo que comenzaron a fabricar cerveza, a la consideraban literalmente "pan líquido" por su alto contenido nutritivo pero que no rompía con el ayuno que debían cumplir. Ese origen religioso perdura aún en los nombres de algunas marcas de cerveza que se producen en Múnich: Paulaner era la cerveza que producía la orden de los Paulinos; Augustiner la de los Agustinos; y Franziskaner la de los Franciscanos.

3. La cerveza mediterránea de Barcelona

Sin salir de España, en Barcelona es posible descubrir los secretos de la cerveza mediterránea. La fábrica de Estrella Damm está abierta a visitas donde se descubre el proceso de elaboración de su cerveza, hecha con 100% ingredientes naturales y siguiendo la receta original de August K. Damm de 1876.

4. Con agua de hace 2.000 años

Ice Cap Beer, de Groenlandia, hace cerveza con agua de hace 2.000 años, procedente del hielo del Polo Ártico y además está libre de cualquier mineral y contaminantes. La Ice Cap Beer tiene un sabor mucho más suave y limpio que el de cualquier otra cerveza, debido, principalmente, al uso que se le da al agua de las capas de hielo. Su sabor evoca fruta, mientras que su aroma recuerda a cítricos y flores.

5. La cerveza más cara del mundo

La Tutankhamun Ale de medio litro se vendía a unos 54 dólares, aunque la primera botella se logró vender a 7.686 dolares. El motivo de este desorbitado precio fue reunir fondos para investigar en la producción de la cerveza que bebían los egipcios.

En 1990 el arqueólogo Barry Kemp halló diez cámaras de elaboración de cerveza en el Templo del Sol de la reina Nefertiti. En varias vasijas había restos sedimentados de la cerveza, que habitualmente era usada para ceremonias religiosas entre los faraones. Un laboratorio de Cambridge logró distinguir los elementos y así se pudo recrear la receta original. La Tutankhamun Ale nos transporta a la cerveza que bebían hace 3.250 años. Actualmente es la marca mundial de cerveza más cara de la historia.

6. Con sabor a pizza

Tom y Athena Seefurth de ‘Pizza Beer Company’ son los autores de la esta cerveza que contiene una receta muy singular a base de tomate, ajo, albahaca y orégano, eso permite que los consumidores puedan disfrutar de un auténtica cerveza con sabor a pizza. Esta cerveza se puede consumir en Estados Unidos, Reino Unido y Corea del Sur.

7. En el cuerpo disecado de ardillas

Brewdog es una cervecería escocesa que elabora una de las cervezas más fuertes del mercado (tiene un 55% de alcohol) y pensaron que debía consumirse como es debido. Así, usaron el concepto de taxidermia para una bebida embotellada en el cuerpo disecado de ardillas y castores disecados. Se llama 'The end of the story'.

8. Cerveza de leche

La cerveza de leche es obra de un japonés, que utilizó un excedente de leche de la región japonesa de Hokkaido para su elaboración. Para realizar Bilk agrega levadura de cerveza y lúpulo a la leche, pero hay que tener un cuidado extremo para mantenerla a una temperatura a la de ebullición de la leche. La bebida empieza a fermentar adoptando el olor y el sabor parecido al té con leche, y una vez que se ha enfriado se torna del color de la cerveza filtrada.

9. Glühbier o cerveza caliente para combatir el frío

Las Glühbier son unas cervezas muy populares en los típicos mercadillos navideños de países como Alemania, Bélgica o República Checa y cuya característica es que se toman calientes. Se elaboran con diferentes mezclas de especias y frutas como el anís estrellado, la canela, el jengibre, la naranja, las cerezas… dando como resultado una bebida cuyo sabor es muy intenso pero también muy reconfortante contra el frío.

10. Cerveza para niños

Los japoneses han comercialización una bebida que, cuando menos, resulta curiosa. Es Kodomo biiru, una bebida para niños que esta hecha a base de guaraná y que simula en su aspecto a una cerveza. Es cerveza sin alcohol. Al guaraná añadió una serie de ingredientes secretos que otorgan a la bebida el aspecto propio de la cerveza con su espuma y su burbuja pero con cero grados de alcohol. Además el embotellado está creado para simular el de una cerveza.