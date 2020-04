Catorce clásicos del rock (que no son 'Resistiré') para subir la moral en cuarentena

Desde casi los inicios del confinamiento, 'Resistiré' se convirtió en el himno oficioso de la cuarentena y desde los balcones de toda España, sus acordes animan a la población.

Pero para quienes están cansados del tema del Dúo Dinámico y de sus diferentes y variadas versiones, los grandes clásicos del rock, esos que nunca fallan, tienen en sus repertorios canciones que pueden levantar la moral de cualquiera.

No todas son para ponerse a bailar en el balcón, la azotea o el salón, pero sus letras conminan a la lucha, el aguante y a la esperanza de un mañana mejor o, al menos, eso dejan entrever.

No surrender, Bruce Springsteen

No retrocedas, no te rindas es el estribillo de esta canción que The Boss y la E Street Band sacaron a la luz en el álbum Born in the USA en 1984. Ahora los rostros jóvenes crecen tristes y viejos y los corazones de fuego crecen fríos...pero estoy listo para crecer joven de nuevo son algunas de las frases que suenan al ritmo de la música. Hay dos versiones de este tema completamente diferentes. Una es acústica y muy lenta; en la otra, la banda funciona a toda pastilla. Si no quieres venirte abajo, escoge la que te proponemos.

Solid Rock, Dire Straits

¿Quién no quiere edificar su vida sobre algo sólido? Al menos, y para no arriesgarnos, en estos momentos. Esto es lo que dice la canción de la banda liderada por Mark Knopfler y, sobre todo, su estribillo: Quiero vivir en roca sólida, voy a vivir en roca sólida. La canción fue publicada en 1980 en el disco Making Movies, aunque la versión aconsejada es la del recopilatorio en directo de la banda británica Alchemy.

Love is strong, The Rolling Stone

Vale que la canción esté dedicada a una chica, pero si en vez de en ella pensamos en nuestra calle favorita, nuestro bar de siempre o nuestra playa deseada, nada cambia: El amor es fuerte y, algún día, cariño, nos encontraremos. En apenas una línea, todos nuestros anhelos. Eso sí, la canción continúa con los pies en la tierra: es más que un sueño, pero necesito algo de tiempo.

Here comes the sun, The Beatles

Música, clásicos y temas esperanzadores...No podían faltar The Beatles. Escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969, sus frases no pueden ser más elocuentes: Ha sido un invierno largo, frío y solitario, pero aquí viene el sol y todo está bien. Esperemos que así sea. George Harrison en solitario nos lo cuenta.

Heroes, David Bowie

Perteneciente al disco homónimo, David Bowie y Tony Visconti crearon esta canción a finales de los años setenta. Versionada en múltiples ocasiones por artistas tan dispares como Peter Gabriel, King Crimson o incluso el Dj David Guetta, entre muchos otros, la letra habla de las posibilidades de todos para crecer y ser mejores. Podemos derrotarles, para siempre y podríamos ser héroes, sólo por un día son algunos de sus alegatos. Cambiad 'sólo por un día' por 'tiempo indefinido' y asunto resuelto.

Go West, Pet Shop Boys (y Village People)

Aunque esta canción pertenece realmente a Village People, quienes la publicaron en 1977, se hizo aún más popular gracias a la versión que hicieron Pet Shop Boys a principios de los 90. Ahí donde el aire es libre, seremos lo que queramos ser. Ahora, si nos ponemos en marcha, encontraremos nuestra tierra prometida. Todo en plan parábola, claro, que nadie puede moverse mucho. Aquí va la otra versión.

Nothing else matters, Metallica

Sí, es una balada y además, bastante lenta, pero solamente con escuchar su primera estrofa ya podemos comenzar a animarnos: No importa lo lejos que estemos, no puede haber mucha distancia desde el corazón.Siempre confiaremos en quienes somos y no importa nada más. Todo un canto a la personalidad de la banda estadounidense.

It's my life, Bon Jovi

Será mejor que te mantengas erguido cuando te llamen, no te dobles, no te rompas, no retrocedas, es mi vida y es ahora o nunca. Solo quiero vivir mientras estoy vivo. La canción, de comienzos del siglo XXI, es todo un alegato de la banda estadounidense a favor de luchar y aprovechar el momento y un reconocimiento a quienes se esfuerzan. Además, su estribillo fácil y pegadizo y puede ser el grito de guerra en cualquier vecindario. Que no sea de madrugada, por favor.

Redemption song, Bob Marley

No es una canción con un ritmo trepidante (de hecho es de las pocas canciones acústicas del jamaicano) pero sí que tiene buen rollo y un mensaje más que apropiado para estos tiempos que corren. Seguimos adelante en esta generación, triunfantes es una de las afirmaciones. Además, hasta el mismo Bob Marley nos pide en sus estrofas que nos pongamos a ello: ¿Me ayudarás a cantar estas canciones de libertad?

Shiny Happy People, REM

Es, seguramente, la canción más animosa de la lista y quizás peque de buenismo, pero eso no hace mal a nadie en estos momentos. Ama a cada uno de tu alrededor, no hay tiempo para llorar o feliz feliz ponlo en tu corazón donde mañana brillará son algunas de las indicaciones (cual libro de autoayuda) que salen de la boca de Michael Stipe, vocalista de la banda estadounidense.

Heal the world, Michael Jackson

Y como los dulces, en pequeñas dosis, también alimentan, aquí va una de las canciones más azucaradas (y tenía muchas) de Michael Jackson. La letra de la canción no necesita comentario alguno: Curar el mundo, que sea un lugar mejor para ti, para mí y toda la raza humana. Hay gente muriendo, preocúpate por los vivos para vivir en un lugar mejor. Lo dicho, sin comentarios.

A golpes de corazón, Loquillo y Trogloditas

Y como representante del rock español, que no solo de anglosajones vive la música, Loquillo y Trogloditas presentaron esta canción en su lp Hombres. Un tipo duro como es el barcelonés José María Sanz no podía ser menos y aboga en su letra por la lucha: Las épocas se marchitan, formando parte de recuerdos rotos... pero me enfrento a la vida a golpes de corazón. No es de las más marchosas, pero emotiva sí que es.

The show must go on, Queen

El comienzo de la canción es hasta premonitorio: Espacios vacíos, ¿para qué vivimos?, lugares abandonados. No suena demasiado esperanzador, pero la cosa mejora: Ahora debo de ser más amable, pronto daré la vuelta a la esquina, fuera está amaneciendo son algunas de las frases de las estrofas que se entremezclan con el pegadizo estribillo de el show debe continuar. Freddie Mercury y los suyos no podían faltar.

Blowin' in the wind, Bob Dylan

Y para acabar por todo lo alto, uno de los autores más importantes de la historia. Aunque parezca que el tema está metido en la lista con calzador (y Dylan lo merecería aún así), el mítico tema del artista estadounidense está lleno de metáforas y es pura poesía. Cuántas veces debe un hombre levantar la vista antes de poder ver el cielo. Y él mismo nos da la solución: la respuesta, amigo mío, está flotando en el viento.