¿Cómo entender a los adolescentes?

Límites. Establecerlos no es malo, de hecho, los límites son importantísimos y ayudan a los adolescentes a entender qué pueden hacer y qué no bajo ningún concepto. Ellos se relajan cuando saben lo que pueden hacer y lo que no. El consejo de Patri Psicóloga es hacer una lista con las normas en la que tanto padres como hijos participen; sabiendo que algunas cosas pueden ser negociables y otras no. El hecho de sentirse incluidos ayudará a que cumplan el acuerdo.