Vacaciones 2020: ¿cómo recuperar el dinero del vuelo si no puedes viajar por el coronavirus?

El verano comenzó el pasado 20 de junio y, desde entonces, son continuos los rebrotes y los turistas que están viendo peligrar unas vacaciones que llevan meses preparando con toda la ilusión del mundo. Tras varios meses de confinamiento, la mayoría de personas han decidido llevar a cabo sus vacaciones de verano en el territorio nacional, ya sea por comodidad o seguridad en el caso de que la pandemia vuelva a resurgir. Otros, los más valientes, siguen confiando en los viajes al extranjero para disfrutar plenamente de los anhelados días de descanso antes de volver a la "nueva normalidad".

Ante la realidad que nos impone la pandemia, antes de viajar hay que saber que el coronavirus está ahora mismo golpeando América: Estados Unidos es el país del mundo con más muertes por la covid-19; Brasil, epicentro del foco en Latinoamérica, está en el tercer puesto, y México, en claro ascenso. También crece en el sur de Asia y África. Por tanto, si las vacaciones estaban planeadas en algunos de estos destinos, lo más seguro es informarse bien y, en ese caso, proceder a la cancelación de todas las reservas.

Según la OCU, no es momento de viajar. La Organización de Consumidores y Usuarios ha dado una serie de pautas para que, en función de cuál sea la situación, el consumidor sepa reclamar la devolución de su dinero o saber qué derechos tiene:

Si es la compañía quien cancela

Sea cual sea la compañía que decida cancelar los vuelos de sus clientes por la pandemia del coronavirus, debe saber que sus pasajeros tienen derecho a:

Información, asistencia y reembolso del importe del billete, o si es posible, transporte alternativo hasta el destino final lo antes posible o en una fecha posterior a su conveniencia.

Es necesario recordar que, al ser una situación extraordinaria, las compañías no están obligadas a compensar a los pasajeros económicamente ya que es una situación ajena a problemas propios de la compañía. En caso de que la compañía incumpla sus obligaciones y no respete sus derechos debe reclamar a la compañía, y en caso de no recibir respuesta, o ésta no ser satisfactoria puedes presentar una reclamación ante AESA.

Cuando es el viajero el que quiere cancelar el viaje

Es normal que los viajeros entren en pánico ante la situación global provocada por el virus y decidan cancelar sus vacaciones. Lo primero que aconseja la OCU es revisar las condiciones de cancelación del billete o del contrato. A raíz de esta revisión, las personas podrán:

Si es una tarifa flexible , ofrecerá opciones de reembolso o cambio de fechas, no hay problema.

, ofrecerá opciones de reembolso o cambio de fechas, no hay problema. Si es una tarifa low cost, no existe la posibilidad de recuperar el dinero, a no ser que la cancelación se deba a una causa que tenga la consideración de fuerza mayor como, en este caso, la situación pandemia.

Las compañías no dan su brazo a torcer

Aunque la situación es extraordinaria y de extrema gravedad, las compañías lucharán por sus intereses y habrá momentos en los que no se lo pondrán nada fácil a los viajeros descontentos por la situación. En este caso, lo mejor que pueden hacer los consumidores es: