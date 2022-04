Los compañeros de Juan Diego en 'Los Hombres de Paco' reaccionan a su muerte

El fallecimiento del actor Juan Diego ha movido los cimientos del cine español. Familiares, amigos y compañeros de profesión le han dado el último adiós en la capilla ardiente organizada en el Sanatorio de San Isidro y muchos de ellos han intervenido en medios comunicación o a través de su redes sociales personales para rendir un homenaje al considerado por muchos como el maestro generoso.

Entre las figuras que significativas que se han pronunciado en las últimas horas destacan los compañeros de Juan Diego en 'Los Hombres de Paco'. Hugo Silva, Paco Tous y Pepón Nieto han recordado buena parte del legado que deja el sevillano, con una amplia trayectoria cinematográfica, en la que destacan sus papeles en 'Los santos inocentes', 'Dragon Rapide' o 'París-Tombuctú' y el sello e impacto que generó con 'Los hombres de Paco' a través de su personaje: Don Lorenzo Castro Riquelme

"Era enorme, siempre jugaba a favor", reconoció Hugo Silva en el programa programa de LaSexta 'Aruseros'. "Que sepa que, cuando piense en él, me voy a reír seguro", puntualizaba Paco Tous. "A Juan hay que recordarlo así. Es un maestro y ha sido un referente para muchos actores andaluces y españoles", destacó Tous.

Pepón Nieto ha expresado sus sensaciones a través de sus cuentas personales de Instagram de una forma personal y emotiva que acumula ya más de 32.000 me gusta entre sus seguidores: Hoy es un día triste. No sólo para los familiares y amigos que tuvimos la suerte de conocer a Juan Diego, es un día triste para el arte y la cultura. Es un día muy triste para este país. Se va uno de los mejores actores que hemos tenido. Sé que cuando pase esta tristeza recordaré a Juan Diego con alegría, agradeciendo lo que aprendí de él lo que me reí estando a su lado. Recordaré su cariño y su abrazo amigo. Su complicidad en el trabajo, su rigor y su respeto al público y al compañero. Sé que ese será su recuerdo, y que será un recuerdo alegre, aunque lo eche de menos. Pero hoy es sólo un día triste, y no puedo quitarme esta tristeza del pecho

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pepon Nieto (@peponnieto)

Paco Tous, por su parte, considera que a partir de ahora "tendría que pararse un poquito el mundo" y daba las gracias Juan Diego porque se ha sentido grande junto a él "cuando jugábamos a nuestro oficio" para despedirse con un sentimental y directo mensaje Corazónsintrampas

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paco Tous (@pacotous)

Por último, Hugo Silva se ha mostrado más escueto en el homenaje a través de su cuenta de Instagram, destacando dos cualidades que definían a Juan Diego: "Tu grandeza, tu humildad", junto a una icónica imagen del actor sevillano en su carrera profesional.