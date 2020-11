Coronavirus: Cataluña reabrirá el día 23 hostelería, centros deportivos y actividades culturales

El próximo lunes 23 de noviembre podrán abrir en Cataluña bares y restaurantes, tanto en terrazas como en el interior, con aforo limitado, al igual que podrán hacerlo, también con limitación de entrada, centros deportivos y actividades culturales, en todos los casos hasta el toque de queda, que se mantiene.

Tras la polémica entre JxCat y ERC en el seno del Govern, el vicepresidente del Govern con atribuciones de presidente en funciones, Pere Aragonès; y la consejera de Presidencia, Meritxell Budó; han presentado en una rueda de prensa telemática el plan de flexibilización de las restricciones para frenar el coronavirus. Un plan que comienza el lunes y que contiene cuatro tramos, de una duración de 15 días revisable en función de la evolución de la pandemia, y que por tanto, si todo fuera bien, terminaría de aquí a dos meses, ha explicado Budó.

En el primer tramo, que empieza el lunes, las terrazas de bares y restaurantes podrán abrir con una distancia mínima 2 metros entre mesas y una limitación de 4 personas por mesa, excepto grupos burbuja, y podrán también servir en el interior con limitación de aforo del 30%. El horario será desde las 06:00 hasta las 21:30, antes del toque de queda, que se mantiene.

Podrán abrir también cines, teatros y salas de conciertos al 50% de su aforo, y con un máximo de 500 personas en total. En cuanto al deporte, podrán abrir las actividades al aire libre al 50% del aforo y, en los espacios cerrados, este se reduce al 30 %, con cita previa y sin uso de vestuarios, excepto en las piscinas. También se levanta la restricción a los establecimientos comerciales de más de 800 metros cuadrados, que podrán abrir todo su espacio, pero con un aforo total del 30%, mientras que las reuniones privadas deben ser de máximo 6 personas, fuera del grupo burbuja.

El toque de queda nocturno, establecido actualmente entre las 22:00 y hasta las 06:00, se mantendrá durante los cuatro tramos, que se alargan hasta enero, por lo que incluye el Fin de Año, que se tendrá que celebrar en casa.

En cuanto a la movilidad, el confinamiento perimetral de Cataluña durante la semana se mantiene en las primeras dos fases, mientras que la del fin de semana se irá ampliando durante este periodo: municipio en el primer tramo (del 23 de noviembre a 6 de diciembre) y comarcal en el segundo (del 7 al 20 de diciembre). A partir del tercer tramo, que comienza el día 21 de diciembre, la movilidad ya será libre, por lo que estarán autorizados los desplazamientos por Navidad.

Aragonès ha subrayado que esto "no es un plan de desescalada como el de la pasada primavera ni para recuperar la normalidad", sino que solo es para permitir "el retorno progresivo de alguna actividad". Además, ha avisado de que si las datos epidemiológicos no lo permiten, Cataluña no pasará al siguiente tramo e incluso cabe la posibilidad de que se retroceda de estadio, si es necesario. "No queremos ni podemos correr demasiado: el pasado junio fuimos demasiado rápido y por eso la segunda oleada llegó antes en Cataluña. Por eso, unas buenas medidas son claves para retrasar la tercera oleada", ha indicado el vicepresidente.