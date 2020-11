Coronavirus: Illa pide a las comunidades que quieran test en farmacias un plan detallado

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a las comunidades que quieran hacer test de antígenos de coronavirus en sus farmacias que presenten un plan en el que aclaren "cómo quieren hacerlo", ya que por ahora la Comisión Europea exige que lo haga personal cualificado y siguiendo las instrucciones del fabricante.

"De momento las pruebas tienen que realizarse como establece la Comisión Europea", ha insistido Illa en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que ha presidido en Mérida junto a la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

El ministro ha reconocido "la meritoria labor de la red de farmacias" por el servicio y apoyo que prestan, y sin negarse "a ninguna consideración" ni a que aumenten esa participación, ha optado por pedir a las autonomías que quieran usarlas para aumentar su capacidad diagnóstica que "hagan un plan de cómo quieren hacerlo". Pero ha negado tajantemente que ello suponga un cambio de postura: "No hay cambio de criterio. No me niego a nada", ha resaltado Illa.

Ya el pasado lunes, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, reconoció que realizar test de antígenos en las farmacias puede ser una ayuda importante, pero primero hay que aclarar ciertos problemas legales y competenciales y ser conscientes de los riesgos que puede acarrear.

Así, el ministro ha subrayado que es necesario conocer detalles como si va a haber circuitos segregados Covid y no Covid, el protocolo a aplicar en casos en los que se detecte un positivo, las medidas de protección que se van a aplicar al personal farmacéutico, por qué es necesario y qué objetivo tiene o si se va a liberar personal de otros servicios. "Por respeto institucional, a quien tenga una idea, imagino que habrá pensado estos detalles, le pido que nos lo comunique y los analizaremos con el máximo respeto", ha argumentado.

Una de las interesadas es Madrid que, según han informado fuentes de la Consejería a Efe, lo presentará a la mayor brevedad posible. La idea de esta comunidad, según dijo su vicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), es que antes de la Navidad "todos los madrileños" se hayan realizado o puedan realizarse test de antígenos gratuitos en las farmacias, aunque la Consejería de Sanidad planteaba algunas objeciones.

También Cataluña tiene sobre la mesa esta propuesta, en su caso una estrategia de "test masivos" a la población para la que se han comprado 8 millones de pruebas de antígenos.

Pero de momento, ha dejado claro el ministro, rige la recomendación que este mismo miércoles ha dado a conocer la Comisión Europea: que las pruebas de diagnóstico rápido las realicen profesionales sanitarios entrenados y sólo cuando no se puedan hacer las PCR, más fiables, y en la que la estrategia de testeo que está desarrollando hasta ahora "se encuentra perfectamente reflejada". "Cuantas más pruebas diagnósticas mejor, siempre. Ahora bien, hacerlas bien hechas, por personal cualificado en cada tipo de prueba, en los espacios adecuados y a quien la necesita", ha concluido.