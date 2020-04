Coronavirus en el mundo: Menos de 5.000 muertos diarios por primera vez en dos semanas

El número de fallecidos por Covid-19 en el planeta confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ascendió este martes a 162.956, 4.900 más que en la jornada anterior; es la primera vez en dos semanas que no se supera la barrera de las 5.000 muertes diarias. Los contagios globales son 2,39 millones, unos 50.000 más que en la jornada anterior, cuando el máximo de infecciones diarias llegó a superar los 90.000 el pasado 11 de abril, según las cifras de la OMS.

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia se mantienen, por este orden, como los principales países afectados en cuanto a número de contagios, mientras que los pacientes recuperados en el planeta superan los 663.000 y aquellos en estado crítico o grave continúan sobrepasando los 57.000.

Italia: Los muertos en Italia vuelven a subir

Los fallecidos en Italia con coronavirus son ya 24.648, tras registrarse 534 las últimas 24 horas, una cifra superior a los últimos tres días, en una jornada en la que han caído en 528 los casos positivos actuales. Por segundo día se reducen los pacientes que son actualmente positivos, y si el lunes fueron solo 20 menos que el día anterior este martes son 528, hasta los 107.709 casos, según los datos de la Protección Civil.

Los casos totales de contagios desde que se detectó el brote en Italia el 21 de febrero son 183.957, lo que supone un aumento de 2.729 desde el lunes, algo superior al día anterior, aunque dentro de la tendencia actual de reducción de la propagación. De ellos, 51.600 ya se han curado, 2.723 más que el lunes, una cifra que supone un récord de enfermos recuperados desde el inicio de la emergencia en el país el 21 de febrero, según los datos oficiales.

Según Protección Civil, se han realizado 1.450.150 pruebas a ciudadanos de todo el país para ver si estaban contagiados con coronavirus.

El Gobierno italiano ya prepara su estrategia para reabrir el país a partir del 4 de mayo, que pasará entre otras medidas por impulsar el uso de mascarillas hasta que haya vacuna. Protección Civil ha aconsejado en los últimos días que cuando se permita la movilidad de las personas se sigan realizando test masivos para evitar de nuevo la propagación de la pandemia.

Reino Unido: 823 muertos en un día

El número de muertes por COVID-19 registradas en hospitales del Reino Unido aumentó este martes en 823 respecto al lunes, hasta un total de 17.337 fallecidos, informó el Ministerio de Salud, que ha anunciado que esta semana se empezará a probar una vacuna en humanos.

Las autoridades sanitarias han llevado a cabo 18.206 test en 24 horas y han detectado 4.301 nuevos casos confirmados de la enfermedad, de la que ya han sido infectadas 129.044 personas en el país desde que comenzó la pandemia.

La Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS, en inglés) detalló que 1.043 personas más murieron por Covid-19 en residencias de Inglaterra y Gales en las cuatro semanas previas al 10 de abril, mientras que 466 fallecieron en sus domicilios en ese mismo periodo. Entre el 3 y el 10 de abril, en Inglaterra y Gales se registró la muerte de 18.516 personas por cualquier causa, 7.996 fallecidos más que la media de los últimos cinco años.

El portavoz oficial del primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que el Gobierno mantiene el objetivo de llegar a 100.000 test diarios este mes, si bien por ahora se están llevando a cabo en torno a 20.000 cada día.

El Ejecutivo continúa además pendiente de un cargamento de 400.000 batas quirúrgicas para proteger a los sanitarios, aunque el avión militar que se desplazó a Turquía para recoger el material permanece a la espera. Sí ha llegado un envío de 140.000 batas procedentes de Birmania. Según los medios británicos, el Sistema Público de Salud (NHS) está utilizando unas 150.000 de esas batas a diario.

Francia: 531 muertes en un día, 20.796 en total

Francia registró este martes 20.796 muertes por coronavirus desde el inicio de la epidemia, tras añadir 531 fallecimientos en el último día, de las que 387 se produjeron en hospitales. Las autoridades sanitarias indicaron que desde el pasado 1 de marzo en los hospitales se han anotado 12.900 muertes por Covid-19 y que ha habido otras 7.896 en residencias de ancianos y centros de dependencia, aunque de estos últimos aún no disponen del censo completo de fallecimientos y reciben esos datos de forma gradual. El número de casos confirmados de coronavirus se eleva en el país a 117.324, con 2.667 nuevos contagios.

El director general de Sanidad, Jérôme Salomon, advirtió en su rueda de prensa diaria sobre la situación que la circulación del virus en Francia sigue siendo "muy elevada", por lo que no hay que bajar la guardia con respecto al confinamiento, previsto hasta el 11 de mayo.

El Instituto Pasteur, centro de referencia en investigaciones epidemiológicas en Francia, alertó de que solo un 5,7% de franceses, en torno a 3,7 millones, se habrán contagiado antes del final de esa cuarentena, una cifra insuficiente para poder evitar una segunda ola de infecciones si se levantan todas las medidas de precaución.

EEUU: Leve repunte de las muertes en Nueva York

El número de muertes en el estado de Nueva York por la Covid-19 en las últimas horas (481) ha experimentado un leve repunte respecto al día anterior (478) manteniendo su tendencia descendiente de las últimos días, mientras el gobernador Andrew Cuomo informó de que viajará a Washington para hablar con el presidente Donald Trump sobre la necesidad de adquirir más material par realizar análisis clínicos.

Las hospitalizaciones (1.308) registraron su cuarto día seguido a la baja y el número de personas las que retiraron la intubación superó por octavo dí consecutivo al número de pacientes intubados, confirmado el descenso de la curva de la enfermedad y aliviando las exigidas unidades de cuidados intensivas.

Con las nuevas cifras el número total de fallecidos en el estado se sitúa en 14.825, una cifra que la Universidad Johns Hopkins eleva a 18.776 porque incluye los casos de las muertes domiciliarias y sospechosas de coronavirus.

México, en fase de ascenso rápido

El Gobierno de México anunció la entrada en la fase 3 de la pandemia del coronavirus, “una fase de ascenso rápido donde se acumulan una gran cantidad de contagios", según dijo en conferencia de prensa el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell.

Según el informe más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 8.772 casos y 712 fallecidos. No obstante, el Gobierno mexicano, que no aplica pruebas masivas a la población, calcula que la cantidad de enfermos en el país podría ser ocho veces mayor a la registrada.

México formalizará la extensión hasta el 30 de mayo de las medidas de distanciamiento social ya en vigor. Estás medidas suponen frenar las actividades económicas no esenciales; también se ha pedido a la población quedarse en casa, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los más de 50 millones de pobres del país.

Los datos de la Johns Hopkins

Según el balance de la Universidad Johns Hopkins actualizado este martes a las 19:00, la pandemia supera los 2,5 millones de casos y deja más de 171.000 víctimas mortales en 185 países del mundo, con Estados Unidos superando los 788.000 positivos tras volver a registrar más de 25.000 contagios en un solo día.

Estados Unidos se mantiene como el país más afectado, con 788.920 personas contagiadas y 42.634 víctimas mortales. España sigue siendo el segundo país más afectado por la pandemia y el más afectado de Europa por número de contagios, con 204.178 infectados y 21.282 decesos, seguida por Italia, que contabiliza menos personas contagiadas, 181.228, pero más muertos, 24.114. Francia sigue en la cuarta posición global, con un total de 156.495 casos y 20.294 muertos, por encima de Alemania, que acumula 147.593 contagios y 4.869 víctimas mortales. Reino Unido se queda como el sexto país más afectado con un total de 125.856 personas contagiadas y 16.550 muertos por coronavirus.

Turquía ha superado a Irán y China, con 90.980 personas contagiadas y 2.140 fallecidos. Rusia, por su parte, se sitúa como el décimo país más afectado, seguido por Brasil y Bélgica.