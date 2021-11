Qué es el cristal de olivino, el 'tesoro' que expulsa el volcán de La Palma

Desde que el pasado 19 de septiembre el volcán de Cumbre Vieja en La Palma entrara en erupción un mundo nuevo se ha abierto para millones de personas neófitas en lo que a vulcanología se refiere e impactadas por la forma en la que la lava está destruyendo miles de hogares en la zona.

Nos hemos pasado más de cincuenta días escuchando hablar y leyendo sobre la descripción del fenómeno volcánico, la historia de la actividad volcánica, el volcanismo en las Islas Canarias, la peligrosidad y el riesgo volcánico, tanto en tierra como en su contacto con el mar, y en los últimos días ha surgido la figura del cristal de olivino, 'el tesoro' que expulsa el volcán de La Palma, un material inédito que no ha pasado desapercibido para los equipos de vulcanólogos desplazados en la zona y que recientemente lo han destacado a través de las redes sociales. "A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes", reseñaban desde Involcan.

A veces los volcanes pequeños producen gigantes, como este cristal de olivino de las lavas más recientes / Sometimes small volcanos produce giants, like this olivine crystal from the most recent lava #cristalografia #crystallography pic.twitter.com/ZH1GIUAg1Y