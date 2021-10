¿Quién cubre los desperfectos después de un fenómeno natural?

Los seguros siempre han sido fuente de dudas para los usuarios, porque son muchos los que no saben qué cosas cubren y cuáles no y hasta hace poco la mayoría de los seguros, incluían una cláusula donde no se hacían responsables si algún fenómeno natural afectaba a la vivienda, al coche o el elemento asegurado.

Por este motivo el sector asegurador en España ha creado una web donde se informa a los usuarios quiénes pueden protegerle en caso de haber sufrido algún daño debido a un desastre natural y cómo se pueden solicitar indemnizaciones.

El portal se llama "Naturalmente protegidos" y detalla cómo actuar en caso de sufrir algún percance por efecto de la lluvia, de una inundación, el viento, una sequía, una helada, los efectos de la nieve o el granizo, un rayo, un terremoto, un maremoto o incluso una erupción volcánica como la de La Palma.

Unespa considera que con esta web, que forma parte de la iniciativa "Estamos Seguros", da un paso más en la divulgación de la cultura aseguradora y de la prevención.

El nuevo portal contiene 10 fichas y todas tienen una estructura idéntica, que organiza la información a través de un sistema de columnas y niveles de módulos o filas.

Cada una de estas fichas explica cómo actuar en cada caso y determina, según cuáles sean estos daños y su causa, a qué institución corresponde pagar la indemnización para que el cliente sepa si tiene que ponerse en contacto con su aseguradora, con el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) o con Agroseguro.

Todo dependerá del bien asegurado y de la causa de los desperfectos, recuerda Unespa en un comunicado.