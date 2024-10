La DANA deja varios muertos y al menos siete desaparecidos en Valencia y Albacete

Varias víctimas mortales en un número sin determinar en Valencia, al menos siete personas desaparecidas en dicha provincia y en Albacete, cientos de personas atrapadas por el agua en distintas localidades, inundaciones, cortes de tráfico terrestre y aéreo y un sinfín de destrozos, son el primer balance del paso de una DANA sobre España, especialmente en el sur y este de la península ibérica.

Las autoridades de la comunidad de Valencia confirmaron en la madrugada de este miércoles el hallazgo de varias víctimas mortales en zonas anegadas de su región autónoma, aunque no precisó ni la ubicación ni la cifra provisional, porque todavía no se ha podido comunicar a los familiares. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha confirmado que los servicios autonómicos de Emergencias han encontrado un numero indeterminado de cadáveres en las zonas que han sufrido inundaciones, aunque no ha precisado ni la ubicación ni la cifra provisional, porque todavía no se ha podido comunicar a los familiares.

A esta confirmación se une el número de al menos siete desaparecidos, uno en Valencia y seis en Letur (Albacete), localidad que vivió una intensa riada que arrastró a dos trabajadores municipales en un vehículo que todavía no se ha encontrado.

En situación grave se encentran centenares de personas que esta noche atrapadas por el agua en distintos puntos de la provincia de Valencia como en centro comercial, vehículos, tejados o árboles, según reportaron a Efe vecinos de distintas localidades.

Las lluvias torrenciales y las tormentas eléctricas provocaron este martes una situación "excepcional" que afectó especialmente en el sur, centro y este de la península ibérica, con alerta roja -el grado de aviso de mayor peligro- en Valencia, como así ha sucedido.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha informado de que está realizando labores de rescate y evacuación de personas atrapadas por las inundaciones en varias localidades de la Comunidad Valenciana. "Los militares del (Tercer Batallón de Intervención en Emergencias) BIEM III de la UME están realizando labores de rescate y evacuación de personas atrapadas por las inundaciones en Requena, Utiel, Chirivella y Alacuás", ha anunciado el organismo a través de su perfil en la red social X.

De hecho, la lluvia caída es la mayor precipitación en 24 horas en esta región desde el 11 de septiembre de 1966, cuando se acumalaron 520 l/m2 en Tavernes de la Val, frente a los 445.4 l/m2 de la jornada actual.

El Gobierno central constituyó esta noche un comité de crisis de seguimiento de los efectos de la DANA en el litoral mediterráneo y Albacete, mientras el rey Felipe VI sigue "con mucha preocupación las devastadoras consecuencias" de la DANA.

Cortes en tráfico y servicio

El ministro de Transportes español informó esta madrugada a través de la red social X que este miércoles no habrá servicio de Cercanías en Valencia hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan y que la línea Madrid-Valencia, al igual que el Corredor Mediterráneo, estarán hasta las 10:00 sin servicio.

Durante toda la jornada, se sufrieron cortes de circulación en la autovía A-3 entre Utiel y Requena por acumulación de agua en la vía, y se produjeron dos vuelcos de camión en la A-7 a su paso por Alginet, con varios kilómetros de retención.

Por su parte, la autoridad aeroportuaria señaló que ya son doce los vuelos desviados y diez los cancelados en el aeropuerto de Valencia, mientras que vídeos reportados en las redes sociales mostraban unas pistas anegadas.

Por otro lado, también la capital y diversos municipios de la provincia de Valencia han suspendido las clases para este miércoles 30 de octubre, debido a la situación meteorológica.

Aemet avanzó para este miércoles que proseguirán chubascos muy fuertes y tormentas en la mitad norte, que remitirán de sur a norte durante la tarde. La agencia no descartó que alcancen intensidad torrencial, acompañado de granizo y fuerte viento esta madrugada.

Pese a la gravedad de la tragedia, la Generalitat tuvo que alertar sobre distintos bulos que circulaban en las redes sociales y negó que el teléfono único de emergencias 1·1·2 Comunitat Valenciana no "ha caído".

Búsqueda con drones

El otro foco de preocupación se encuentra en la provincia de Albacete, donde esta noche la Guardia Civil continúa durante toda la noche buscando a las seis personas que están sin localiza en Letur tras la riada que este martes ha anegado gran parte del pueblo.

Fuentes de la Guardia Civil han indicado a Efe que durante la noche se quedará un equipo de unos quince efectivos, patrullando en vehículos y también con los drones, que están habilitados con cámaras nocturnas y detección de focos de calor, para continuar la búsqueda de las personas que están sin localizar.

El sur del país, en la comunidad de Andalucía, el Centro de Coordinación de Emergencias 112 desactivó a las 20.50 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencias ante Riesgo de Inundaciones, tras gestionar más de 600 incidencias durante la jornada.

En esta región, las provincias más afectadas son Málaga, Granada y Almería, con emergencias causadas por inundaciones en bajos de viviendas, sótanos, garajes y vías.