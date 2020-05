Cómo desinfectar las mascarillas reutilizables y qué productos utilizar

Las mascarillas son una de las grandes protagonistas de la pandemia del Covid-19. Por la contención del virus, por su uso higiénico, por la escasez para personal sanitario y cuerpos de seguridad del Estado, después por las miles de mascarillas caseras que no servían o por su alto precio.

Sin embargo, se ha demostrado que son eficaces a la hora de prevenir el contagio del coronavirus, por lo que ya son obligatorias a la hora de ir en transporte público. La mayoría de las mascarillas que usan los ciudadanos de a pie son mascarillas de uso higiénico, que ayudan a la contención del virus y que son solo de un uso.

No obstante, para las reutilizables, que ya están disponibles en las farmacias, el Gobierno de España ha lanzado unos consejos para su correcta limpieza y desinfección.

Lavado

Se pueden lavar y desinfectar con detergente normal y agua a temperatura entre 60º y 90º (como el ciclo normal de lavadora).

Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después se lavan con agua y jabón y se aclaran bien para eliminar cualquier resto de lejía. Por último, se deja secar.

Desinfección

"Debido a las circunstancia especiales de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y a la urgencia de disponer de productos desinfectantes con actividad virucida para la desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables, se ha establecido que se pueda utilizar, para este fin, cualquiera de los productos virucidas autorizados por el Ministerio de Sanidad para PT2 (uso ambiental) y que se encuentran registrados para uso por el público en general", ha anunciado el Gobierno.

Estos productos (antisépticos y desinfectantes quimicos), que están autorizados para superficies, podrán también usarse para la desinfección de mascarillas higiénicas reutilizables. Habrá que tener en cuenta las recomendaciones del fabricante, "poniendo especial atención al uso diluido o no del producto y a los tiempos de contacto necesario para la actividad desinfectante".Una vez desinfectadas las mascarillas, se lavaran con abundante agua y jabón para eliminar cualquier resto químico utilizado anteriormente y se dejan secar.

Tipos de mascarillas

La COVID-19 se transmite de forma aérea a través de gotitas expulsadas por la nariz y la boca de los infectados. Es una transmisión en aerosol, como se la conoce, y es lógico suponer que el uso de una mascarilla pueda ser últil. Sin embargo, ¿sabemos qué mascarillas podemos utilizar?

Mascarillas de protección

Hay varios tipos de mascarillas que sí son una protección del personal que la lleva contra organismos infecciosos: son los modelos FFP2 y FFP3. Las mascarillas FFP2, tanto si si llevan válvula de exhalación como sino la llevan y también otros modelos con válvula. Son mascarillas auto-filtrantes desechables (algunas marcadas con una R también pueden ser reutilizables) diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro. También protege la semimáscara buconasal con filtros.

Mascarillas para no contagiar

Son una barrera para no contagiar o evitar la emisión de organismos infecciosos al ambiente. Hay que dejar claro que no son equipos de protección aunque sí ayudan a contener el virus. Sirven la FFP1, la FFP2 sin válvula de exhalación, así como las quirúrgicas I, II y IIR.

Estos tres últimos modelos de mascarillas quirúrgicas (que trabajan de dentro hacia afuera) solo están recomendados para que las usen los pacientes no los médicos y, por último, la denominada N.A. que son todas las mascarillas higiénicas (no equipos de protección) desechables y que no llevan la marca de la Comunidad Europea (CE).