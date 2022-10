Las despedidas de soltero que se fueron de las manos

Las despedidas de solteros y solteras en más de una ocasión se acaban yendo de las manos. En este sentido el último de los casos conocidos ha sido el de la sanción a los participantes en una despedida que fueron sancionados por provocar el retraso de un AVE.

A continuación repasamos algunas de las anécdotas y despedidas de soltero más llamativas. No todo es una hipérbole como Resacón en Las Vegas, pero hay para echarse unas risas:

Se quedó sin cejas, tener amigos, para quedarte calvo sobre los ojos. ¡Dios salve a los lápices de ojos negros!

Acabar alimentando un jabalí, un planazo para las últimas horas antes del casamiento

Qué hizo el bueno de Peter/Pedro. No pinta muy bien.

Los Frank de la Jungla. Una despedida de exploración de la naturaleza. ¿Muermo? ¿Rareza? ¿Cosa bizarra? ¿Sosaina?

Desafío extremo: cruzar el Estrecho en paddle surf. Despedida para uno mismo con uno mismo como acompañante.

Resacón en Las Vegas. Perdón. Borrachera directamente, la resaca para después

En silla de ruedas. Una recreación que ocurrió en la realidad. Lo tuvieron que acarrear hasta la Iglesia.

La despedida de Howard Wolowitz. Un guiño nerd para seriéfilos.

"Lega, lega... lización de calidad y barato", que dirían los vallecanos Ska-P

Separación, cuernos y final feliz: dos hijos

Me impresiona la seguridad de los hombres, yo estaba comprometida,el colega de mí hermano me dijo, nosotros vamos a tener 2 hijos 🤌en la despedida de soltera fui cornuda💔termine el compromiso me invitó a 1congreso médico en España me dijo sí quería salir con él, tenemos 2hijos