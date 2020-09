El megalodón, un tiburón de 16 metros de largo

Inferir el tamaño y aspecto de animales ya extintos resulta una práctica muy atractiva no sólo para sujetos de imaginación libre, sino también para los investigadores más centrados. Un estudio británico ha desvelado ahora cuáles serían las dimensiones de uno de los parientes más terroríficos de los animales que sin duda más miedo despiertan entre las personas que deciden sumergirse en alta mar: los tiburones.

El tiburón prehistórico, o megalodón, se conoce casi exclusivamente por la aparición de dientes fosilizados pero esta investigación británica va más allá y llega a calcular cuáles serías sus dimensiones medias de existir en la actualidad.

Partiendo de una estimación aproximada de su longitud, que podría haber sido de 16 metros, la aportación realizada por la Universidad de Bristol y la de Swansea consiste en utilizar métodos matemáticos y comparaciones con parientes vivos como el tiburón blanco para extrapolar otras dimensiones corporales: cabeza de unos 4,65 metros de largo, una aleta dorsal de 1,62 metros de altura y una cola de 3,85 metros de largo.

Según publica The Guardian, Jack Cooper, Paleobiologo de la escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Bristol, explica que este estudio ha sido su "proyecto soñado", ya que "siempre he estado loco por los tiburones". "Es esa sensación de peligro, pero también el hecho de que los tiburones sean animales tan bellos y que tan bien se han adaptados, lo que los hace tan atractivos para su estudio", indica a The Guardian.