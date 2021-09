La erupción del volcán en La Palma hoy: situación actual, daños y evacuados

La superficie afectada por las coladas de lava que fluyen desde el domingo desde el nuevo volcán de La Palma asciende ya a 153 hectáreas de terreno, según el cálculo que realiza el Instituto Volcanológico de Canarias a partir de las imágenes de satélite del programa Copernicus.

Hasta el momento, 5.700 personas han sido evacuadas de las áreas más cercanas a la erupción, que comenzó el domingo a las 15.13 horas en la zona conocida como Cabeza de Vaca, en El Paso, así como de los terrenos expuestos al descenso de las coladas ladera abajo.

Avance desigual de las coladas

El comité científico que asesora al gabinete de crisis precisa que la lava avanza a una velocidad de 200 metros por hora y que la deformación del suelo en la zona próxima a la erupción del volcán asciende a los 28 centímetros.

La actividad se concentra actualmente en cuatro centros eruptivos (bocas) principales, el último de los cuales se abrió el martes a las 19:56 (hora canaria).

Este nuevo centro muestra actividad efusiva y emisión de coladas de lava paralela a las coladas anteriores y está muy próximo a los demás activos.

Los vecinos de Todoque evacuados rescatan lo que pueden a toda prisa

Los vecinos evacuados de Todoque, en la isla de La Palma, han vuelto al pueblo a recoger sus pertenencias acompañados por personal de emergencias. La gente podrá acceder siempre antes de que "quede colapsada la carretera" por la lava, motivo por el que siempre deben ir acompañados por fuerzas y cuerpos de seguridad o emergencias.

Casas arrasadas y gente que lo ha perdido todo

La lava, en su camino hacia la costa, ya ha arrasado 165 edificaciones y según los últimos cálculos del Cabildo, no se descarta que la afección supere el millar de inmuebles, sin contar los daños en carreteras, infraestructuras o plantaciones agrícolas.

"Hay muchos agricultores que han perdido sus casas y sus fincas, su medio de vida, lo han perdido todo", reconoce el presidente de Aspa, Miguel Martín, que incluso mira al futuro con preocupación si se daña la red de riego.

La llegada al mar de la lava se retrasa

La lava ya ha entrado en el pueblo de Todoque, una localidad, ya desalojada, de unos 1.200 habitantes, en el municipio palmero de Los Llanos de Aridane y su llegada al mar podría tardar mucho más de lo previsto.

Morcuende ha detallado que la lava que mana del volcán discurre por dos lenguas, una de las cuales, la situada al suroeste, en Las Manchas, tiene "un movimiento mínimo", apenas unos 2 metros por hora, y el comité científico del Pevolca "duda" de que se vaya a reactivar.

No se descarta la aparición de nuevas bocas eruptivas

El director del Instituto de Canarias (Involcan), Nemesio Pérez, ha afirmado que no descarta que aparezcan en la zona eruptiva del volcán de La Palma nuevos puntos de emisión de lava.

Pérez ha explicado que se está produciendo "una sismicidad superficial importante" que puede generar nuevas bocas eruptivas, no fisuras, pues la fisura ya se abrió el pasado domingo cuando comenzó la erupción.

El experto ha indicado que la erupción "sigue su curso dentro de un comportamiento normal", pero la diferencia con otras erupciones es que este caso la afección es en una zona habitada.

Más de 100 hectáreas cubiertas de lava y 156 edificaciones arrasadas

La lava ha cubierto ya un total de 103 hectáreas y arrasado 156 edificaciones, según el seguimiento por satélite del programa Copérnicus de la Unión Europea.

La colada, que en algunas zonas tiene un frente de hasta treinta metros y una altura media de unos seis metros, ha ralentizado su velocidad pero se dirige en dirección a la coste oeste de la isla, en una zona comprendida entre Tazacorte y Los Llanos de Aridane.

La lava que recorre La Palma podría crear lluvia ácida

El geólogo de la ULPGC, José Mangas, que en esta crisis volcánica colabora para facilitar a la población la comprensión del fenómeno al que está asistiendo, también ha aludido a la destrucción de viviendas, plantaciones, hoteles, casas rurales e instalaciones agrícolas que causará este volcán, un espectáculo de la naturaleza que también ocasionará "pérdidas importantes" para la isla de La Palma.

¿Hay volcanes activos en Andalucía?

Aunque sea un dato que se desconoce popularmente, España cuenta con más de cien volcanes repartidos por todo el territorio. Si bien los más famosos y notables son los que se encuentran en el archipiélago canario, en Andalucía también hay registros de volcanes, aunque, por supuesto, sin actividad.

El volcán de La Palma emite más de diez toneladas de dióxido de azufre diarias

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) cifra la cantidad de dióxido de azufre (SO2) emitido a la atmósfera por la erupción de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma entre las 7.997 y 10.665 toneladas diarias. La monitorización diaria de este parámetro será fundamental para certificar la fecha final de la erupción

Mapa de incendios detectados en La Palma durante la erupción del volcán

"No sabemos cuánto tiempo estaremos fuera"

"No sabemos cuánto tiempo tenemos que estar fuera ni cuanto tiempo va a durar el volcán, y no lo puedes parar, se come todo", señala Marta, vecina de Las Manchas, cuya casa se encuentra en la "zona cero" de la erupción, a apenas un kilómetro y medio.

Desde el acuartelamiento de El Fuerte, en Breña Baja, donde se encuentra acogida, comenta que la erupción les "cogió de improviso" porque, aunque sabían que iba a haber erupción "sí o sí" la isla aún se encontraba en 'semáforo amarillo'.

"Te lo esperas pero no te lo esperas y supuestamente no iba a ser pero la naturaleza es así", destaca.

Afirma que pese a todo, tenían los coches, la documentación y los bolsos preparados porque sus padres ya vivieron las erupciones del Teneguía y el San Juan estaban convencidos de que "iba a ocurrir", y aunque es "impresionante y bonito" de ver el volcán erupción, lamenta que "ha hecho muchos destrozos", con muchas viviendas afectadas. "A mí no me ha llegado pero a otros familiares sí", indica.

Frente a quienes resaltan las bondades de la erupción desde el punto de vista geológico o turístico, señala que los palmeros la ven "de otra manera" porque les "afecta de lleno" y encima no se sabe cuando va a terminar.

Marta comenta que seguirá en El Fuerte mientras dure la erupción porque no tienen "adonde ir" y aunque la acogida "es excelente", no dejan de ser unos cuarteles y hay mucha gente.

Por ahora, la colada de lava ha arrasado cultivos, una escuela unitaria, y unas 100 viviendas en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, y desciende hacia el oeste hasta la costa de Los Llanos y Tazacorte.

En la rueda de prensa tras la reunión del Comité Director del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), han comparecido también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, que precisó que se han vertido ya entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de lava.

También apuntó que la previsión es que no haya otros puntos de erupción, aunque sí "algunas otras fisuras", pero incidió en que está "garantizada la seguridad" de todos los ciudadanos y turistas de la isla de La Palma.