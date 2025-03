El director de 'Emilia Pérez' rechaza hablar de los derechos de las personas trans por perder en los Oscar

Sin duda, uno de los mayores batacazos de la noche de los Oscar fue el de 'Emilia Pérez', que partía como la cinta más nominada, optando a 13 galardones, para hacerse finalmente con solo dos de ellos. El filme ha estado envuelto en diversas polémicas en los últimos tiempos y ahora, su director ha vuelto a dar de qué hablar, denotando cierto mal perder al negarse a decir nada sobre los derechos de las personas trans por no haber ganado.

Y es que, aunque Jacques Audiard pudo subir al escenario a recoger el premio a mejor canción original por 'El Mal' junto a los músicos Clément Ducol y Camille, que fueron los que se hicieron cargo del discurso de aceptación, el cineasta dejó claro que habría preferido recibir otros galardones. Así, mientras se dirigía a la rueda de prensa posterior, el realizador sacaba a relucir su resentimiento por no haber triunfado en las otras categorías en las que estaba nominado.

"Como no gané el premio a la mejor película ni al mejor director, no tuve la oportunidad de hablar", expresó Audiard en francés, tras ser preguntado sobre la comunidad trans a raíz de las últimas políticas de Trump en su contra, un tema que no se había mencionado durante la gala y que sin duda atañía a Emilia Pérez, una cinta en la que el jefe de un cartel lucha por convertirse en la mujer que siempre ha querido ser, papel que además le valía a Karla Sofía Gascón el hito de ser la primera persona abiertamente transexual en ser nominada a los Oscar. "Pero si hubiera tenido esa oportunidad, habría hablado", declaró, sin añadir nada más.

No es la primera vez que el director de Emilia Pérez deja sorprendida a la audiencia con sus palabras y es que, una de las polémicas que surgieron alrededor de la cinta estuvo originada precisamente por unas declaraciones que hiciera al medio galo Konbini, tildando al español de "idioma de países emergentes, de países modestos, de pobres y de migrantes" algo que, como era de esperar, no sentó demasiado bien a los hispanohablantes.

Aparte del Oscar a mejor canción original, Emilia Pérez se llevó el reconocimiento a mejor actriz de reparto para Zoe Saldaña, que en su discurso aprovechaba para reivindicar su origen dominicano y declararse una "orgullosa hija de migrantes". Más tarde, entre bastidores, la intérprete abordaba otra de las polémicas del filme, pidiendo perdón a los mexicanos que pudieran haberse sentido ofendidos pero defendiendo que el corazón de la película no era el país, sino unos personajes femeninos que podrían haber sido de cualquier otro sitio.