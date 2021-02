Los mayores de 70 años, próximo grupo de edad en vacunarse contra el Covid-19

La campaña de vacunación avanza en toda España. Por esto ya se está determinando cual de los grupos será el siguiente en recibir la vacuna en la próxima fase del proceso. Fuentes cercanas al Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad han determinado la edad como factor clave a la hora de determinar estos grupos.

Así, una vez se hayan vacunado todas las personas mayores de 80 años, no residentes, se procederá con el grupo de mayores de 70 años. Este colectivo será citado por sus respectivos centros de salud.

Tras el suministro de vacunas de Pfizer a internos y trabajadores de residencias se ha empezado con la inmunización de los sanitarios de primera línea. En esta misma fase, que durará en un principio hasta marzo, también se vacunará al personal sanitario no considerado de primera línea de ámbitos hospitalarios y de Atención Primaria. Personal de odontología y todos aquellos profesionales que tengan que atender a personas que necesiten quitarse durante más de 15 minutos la mascarilla también entran en esta fase.

Una vez terminada esta fase es entonces cuando se empezará a vacunar a los mayores de 80 años que no vivan en residencias, a los que seguirán los mayores de 70 una vez concluya este primer grupo. En los dos colectivos se encuentran personas por encima de los 70 años que no habiten en residencias.

Cabe destacar que aún se desconoce el procedimiento para los que carecen de seguro público o pertenecen a mutualidades con financiación pública directa, como MUFACE, MUGEJU e ISFAS, aunque el Ministerio sí ha podido hacer saber que no serán discriminados de forma negativa y que se seguirán las directrices marcadas con todos.

Las enfermedades crónicas también se incluirán en esta fase

Las patologías previas y el nivel de exposición al virus también serán factores determinantes a la hora de acceder a una fase u otra de la vacunación. Desde la Asociación Española de Vacunología, su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, se encuentra de acuerdo con estos términos: "Después de 80 años se debe ir bajando las edades hasta los 65 años, después continuar por grupos con enfermedades crónicas como diabetes, epoc, cardiopatías...".

Otro de los siguientes grupos tras los de mayor edad y enfermedades crónicas, sería el de las personas en riesgo de exclusión social, esto es: todas aquellas personas pertenecientes a colectivos de condiciones socioeconómicas deficientes. Le seguiría el personal esencial de todo tipo.

Marga-Llop declara que "luego se podría hacer un grupo de 55 a 64 años y dejar para el final a los que han tenido la Covid, exceptuando si son de alto riesgo, que es lo que pasa ahora en las residencias", así como unificar todos estos criterios por la totalidad del país, "lo importante es citar con la atención primaria; es evidente no se podrá hacer en todo los centros, y si en un momento dado conviene echar mano de la privada, los militares, estudiantes de medicina de último curso, todo coordinado desde la sanidad pública, pues también, porque es una vacuna de la sanidad pública y es para todas las personas y gratuita".

La vacuna de AstraZeneca no se suministrará a los mayores de 65 años

Al no haber tenido participación del colectivo perteneciente a los mayores de 65 años en los ensayos de la vacuna de AstraZeneca, los gobiernos de todo el mundo están decidiendo con mayoría unánime que no se le suministre a este grupo. Por lo tanto, y para no poner en riesgo su salud, se reservarán las vacunas de Pfizer y Moderna, sí probadas en estas edades, para este grupo.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, Semfyc, insiste en que aunque este hecho finalmente se produzca esto no resta seguridad ni eficacia a la vacuna de AstraZeneca, solo se trataría de un método de prevención al no contar con resultados en mayores de 65 años. Sin embargo, esto no influiría en el calendario de vacunación ya que los atrasos son debidos a los laboratorios.

Semfyc insiste en que vacunar al 70 % de la población para final de verano es posible "si los laboratorios cumplen con las previsiones que teníamos inicialmente. Depende de ellos porque aquí tenemos capacidad de vacunación de sobra". Discrepa de la siguiente manera Moraga-Llop: "Desde el momento en que lo dijeron lo veía muy difícil, pero ahora lo veo dificilísimo".