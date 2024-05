¿Hasta qué edad no se puede dejar a un niño solo?

Dejar solo a un niño en casa es una decisión importante que no se debe tomar a la ligera. Saber cuándo es el momento adecuado para esto es complicado. Dependiendo del grado de independencia, madurez y preparación del niño, algunos pueden estar listos antes o después que otros. Esto hace que sea difícil establecer una edad exacta como referencia.

¿Existe una edad legal para dejar a los niños solos en casa?

Si hablamos de leyes, en nuestro país, España, la ley no especifica una edad mínima para dejar a un niño solo en casa. Cuidado, que esto no significa que cualquier menor se deba quedar sin supervisión, ya que aunque no la ley no establezca una edad específica, el artículo 172 del Código Civil establece que se puede considerar una situación de desamparo cuando no se cumplen los deberes de protección hacia los menores. Este artículo del Código Civil dice que es desamparo si: "produce de hecho o a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de menores, cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material".

Por lo que, si bien es cierto que no hay una edad concreta para dejar a un niño solo, se espera que los padres tengas en cuenta la madurez y capacidad de sus hijos para quedarse solos. Dejar a un niño solo en casa cuando aún no está listo puede tener graves consecuencias legales y personales, entre ellas la pérdida de la tutela y cárcel.

Los psicólogos y expertos en desarrollo infantil nos dan algunas pautas para saber cuándo un niño puede quedarse solo. La mayoría coinciden en que antes de los siete años lo más probable es que un niño no tenga conciencia de riesgo o la capacidad para manejar situaciones difíciles. La franja de edad recomendada para comenzar a dejar a los niños solos en casa es entre los nueve y doce años.

Además, existe un informe de la Fundación Mapfre y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, titulado "Accidentes de la población infantil española". Este informe coincide con los datos que los expertos indican: el 9,1% de los menores de 12 años se quedan en casa solos, y de estos, el 5% tiene menos de cuatro años, por lo que es crucial concienciar a los padres sobre los riesgos de dejar a niños tan pequeños sin supervisión.

Si quieres que tus hijos adquieran cierto grado de independencia, tendrás que prepararlos con tiempo para ello: esto no se logra de un día para otro. Para ello, puedes seguir algunos consejos: