Las empresas que fomentan la felicidad en el trabajo logran empleados más motivados y productivos

La felicidad en el trabajo y la productividad están estrechamente relacionados. Los datos recogidos por la consultora Crecimiento Sostenible en su estudio Felicidad y trabajo muestran que el rendimiento de una empresa puede aumentar hasta un 88% si cuenta con empleados felices.

Que además el estado de ánimo tiene una influencia directa en la motivación de los profesionales lo constatan los resultados de una investigación conjunta del Wall Street Journal, la universidad de Warwick y el Opener Institute for People que deja un titular contundente: un empleado contento es un 31% más efectivo.

Más allá de estudios y estadísticas abstractas, están los casos de éxito concretos, los de empresas que han apostado por propiciar un ambiente de trabajo más feliz para sus trabajadores, como Ikea, que ofrece programas de fisioterapia o shiatsu, o Google, cuyos empleados disponen de zonas de juegos o un programa que permite a los trabajadores dedicar el 20% de su tiempo a desarrollar proyectos propios.

Otros beneficios y perjuicios de ignorar el bienestar de los empleados

Estas estrategias, como es lógico, propician la retención de talento y el compromiso entre empleados y compañía. La consultora Delivering Happiness, especializada en cultura corporativa y felicidad en el trabajo, cuantifica que esos factores se incrementan hasta en un 41% en entornos laborales con profesionales contentos.

No tener en cuenta la importancia del bienestar de los empleados tiene un perjuicio económico real para las compañías. Esta misma consultora estima que los espacios laborales no productivos cuestan casi un millón de euros por cada 500 trabajadores y pueden suponer a la empresa pagar entre un 150% y un 300% extra del salario anual del empleado no productivo.

¿Qué pueden hacer las empresas que quieran alcanzar o potenciar la felicidad laboral de los profesionales que tienen en nómina?

Aquí van algunos consejos elaborados por Sodexo Beneficios e Incentivos, cuya directora de marketing, Miriam Martín, apunta que, “a raíz de la pandemia la sensibilidad por la felicidad de los trabajadores se ha incrementado. Los departamentos de Recursos Humanos son conscientes de la importancia del estado de ánimo de sus plantillas, explica, y añade que “aplicar técnicas que propicien la felicidad de los profesionales va a influir muy positivamente en sus vidas personales y, por lo tanto, en su relación con el trabajo y en su forma de trabajar”.

La importancia de un buen liderazgo

Según un estudio de HAYS realizado con motivo del Día Internacional de la Felicidad, el ambiente laboral y el compañerismo son los principales motivos de satisfacción y bienestar en el trabajo (47%).

El papel de los líderes es fundamental a la hora de generar un clima laboral propicio en donde la confianza y la comunicación interpersonal son herramientas clave.

Llamar a los profesionales por su nombre, tener en cuenta las necesidades individuales, conocer el sentimiento general del equipo a través de encuestas anónimas o propiciar espacios de trabajo más horizontales son algunas de las prácticas que se pueden aplicar.

Facilitar el equilibrio entre vida personal y profesional

Según datos de Sodexo, el 95% de las compañías que ofrecen servicios destinados a mejorar la conciliación perciben un aumento en su productividad, por lo que es esencial que las empresas interesadas en el bienestar de sus plantillas tengan este factor en cuenta.

Una manera de actuar en este aspecto para ayudar a los profesionales a optimizar su tiempo libre es la utilización de tarjetas restaurante (evitan tener que cocinar durante los días de trabajo) o cheques guardería (que simplifica las gestiones familiares al permitir elegir la escuela infantil de sus hijos de 0 a 3 años). Además, ambos servicios están exentos de IRPF.

Apostar por el talento interno

El informe de HAYS apunta que el tercer elemento que influye en la felicidad de los trabajadores es el desarrollo profesional (33%), por lo que valorar el talento y la capacidad de los profesionales tiene una influencia directa en su estado de ánimo y, por lo tanto, en su productividad.

Dar prioridad a la propia plantilla a la hora de cubrir puestos de responsabilidad, a través de procesos de promoción interna o facilitar la ampliación de conocimientos ofreciendo planes formativos individualizados son medidas que pueden aplicarse en este sentido.

Implantar prácticas de bienestar holístico

Cada vez más compañías están sensibilizadas con el cuidado integral de sus trabajadores al comprender que es tan importante la salud física como la mental. Además, entienden que un mayor bienestar se traduce en más felicidad, y que esta no puede separarse entre la vida laboral y la personal.

Ofrecer programas que abarquen la perspectiva física, nutricional, emocional, social, espiritual, intelectual, financiera y ambiental va a favorecer el día a día de los empleados y va a tener una repercusión positiva en su productividad y motivación dentro de la empresa.