Cómo encontrar alquileres baratos

Buscar un piso de alquiler, especialmente cuando es nuestra primera vivienda independiente, trae consigo dificultades de todo tipo. En primer lugar, los precios no paran de subir mientras los sueldos se mantienen estables, y además conseguir nuestro propio alquiler también requiere de varios procesos intermedios que pueden resultar verdaderamente tediosos.

Ahora bien, la recompensa por la paciencia de llevar adelante estos procesos y superar estas dificultades económicas es la independencia, una de las sensaciones más placenteras en la vida de cualquier persona, y el saber que dispondrás de un espacio en el que desarrollarte aunque este no sea de tu propiedad per se.

Para alcanzar esta satisfacción, sin embargo, necesitarás apuntarte una serie de consejos que podrán marcar la diferencia entre un mero trámite y una auténtica pesadilla. Por ello, aquí te ofrecemos las mejores maneras de encontrar un alquiler de manera asequible y con buenos resultados:

Investiga en profundidad todos las plataformas y portales inmobiliarios que puedas

Aunque parezca molesto y arduo, un objetivo tan importantísimo como el de encontrar tu hogar requiere de una planificación extensísima. Así pues, recuerda no conformarte con una primera opción. Busca de manera incansable en todas las plataformas y portales inmobiliarios que encuentres, maneja un abanico de opciones tan amplio como puedas y asegúrate de meditar y evaluar cada una de estas opciones de manera concienzuda para encontrar tu piso de ensueño por una cuota asequible. Recuerda también servirte de los varios filtros disponibles en la opción de búsqueda dentro de estos portales, de manera que cada clic merezca la pena y encaje a la perfección con tus preferencias.

Infórmate en detalle de los precios de cada zona

Para buscar un alquiler de buenas condiciones en cualquier ciudad es también primordial informarse del precio en cada barrio o zona. De esta manera no solo podrás encontrar precios justos, sino que también podrás disponer de un as en la manga si buscas negociar con un posible casero si el alquiler establecido por el mismo no se corresponde con la zona en la que se encuentra el inmueble.

Busca tu piso en calles menos conocidas

Al igual que sucede con los barrios, aquellas calles en zonas más llamativas serán más caras que las demás. En muchas ocasiones, las personas disponen de un presupuesto amplio como para permitirse vivir en zonas céntricas y vistosas. Sin embargo, quienes buscan alquiler, y especialmente siendo este el primero de su vida, sacarán más provecho de aquellas calles menos visitadas, ya que en ellas puede haber inmuebles de lujo por precios mucho más reducidos que otras viviendas de menor calidad en zonas céntricas.

Busca hogares sin amueblar en edificios sin ascensor

Esta primera opción, evidentemente, puede suponer más gastos, ya que será necesario decorar propiamente tu hogar y los muebles no son especialmente baratos. No obstante, a la larga este gasto puede ser muy inferior a la cuota de alquiler de viviendas ya muy amueblados. Por otra parte, los edificios sin ascensor también suelen tener precios más reducidos.

Prioriza pisos e inmuebles que lleven más tiempo sin estar ocupados

Cuando un propietario busca alquilar su vivienda, muchas veces se encontrará con que esta se lleva largos periodos de tiempo sin tener inquilinos en su interior. Este tipo de supuestos pueden traducirse en verdaderas gangas, ya que en estas situaciones los inquilinos pierden ingresos y por ello pueden estar más abiertos a negociaciones y a reducir la cuota de alquiler en busca de recuperar dichos ingresos y equilibrar sus cuentas.

Si sigues estos consejos, te presentas como un inquilino interesante y aprendes a negociar con habilidad, podrás conseguir un inmueble estupendo por un módico precio. Por último, recuerda también adecuar el precio de este alquiler a las condiciones del inmueble. Un piso en mal estado deberá siempre ser más barato que otro en perfectas condiciones, y debes tenerlo en cuenta en todo momento.