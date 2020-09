¿Encuentras los tres gusanos?

Llega septiembre, y vuelve la rutina, la vuelta al colegio, y casi la necesidad de salir lo mínimo debido a la pandemia del coronavirus. Por ello, y para amenizar la vuelta a todo y el fin de las vaciones, os traemos un reto visual que, aunque parece a priori muy sencillo, no lo es.

Entre un centenar de manzanas de tres colores, verdes, rojas y amarillas, hay escondidos tres pequeños gusanos que han aparecido en las frutas. A continuación os dejamos la imagen completa para buscarlos. Se trata de una imagen viral que se ha hecho muy famosa por las diferentes redes sociales. ¿En cuánto tiempo los encontrarás?

Seguramente hayas logrado encontrarlos, pero si no es así, no es un problema, la verdad que en esta ocasión no era tan fácil. Por ello aquí, en este enlace, te damos la solución.

Si te has quedado con ganas de más aquí hacemos una recopilación de otros retos visuales que hemos ido ofreciendo. Disfruta: