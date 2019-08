La mitad de los españoles no planifica sus ahorros para afrontar la vuelta al cole

Después del verano, llega la temida cuesta de septiembre: un período en el que muchas familias, tras haber invertido gran parte de sus ahorros en sus vacaciones estivales, deben afrontar grandes gastos para preparar la vuelta al colegio de los más pequeños de la casa. La compaía Kruk, de gestión de cobro, ha realizado un estudio para conocer cómo afrontan la población española los gastos asociados a este periodo. Según esta investigación, el 52,9% de las personas encuestadas reconocen que no planifican con antelación las compras que tendrán que realizar en ese momento.

Las razones por las que los españoles y españolas no organizan sus gastos asociados con la vuelta al cole son diversas: un 15,1% declara que le es imposible planificar porque los gastos varían de año en año, mientras que un 13,7% simplemente busca la manera de financiarlos directamente cuando se le presentan, sin planificación previa. Otros no planifican porque no lo necesitan, pues declaran que pueden asumir estos gastos fácilmente (24,1%).

En el otro lado de la balanza, un 35,2% reconoció ahorrar dinero para tener reservas en caso de que los gastos fueran mayores de lo previsto, si bien las personas más organizadas declaran planificar su presupuesto en función del gasto del año anterior (28,7 %), un porcentaje que ha aumentado levemente con respecto al año pasado (3,3 puntos porcentuales).

Economía doméstica y vuelta al cole

Durante el verano, más de la mitad de la población española invierte entre 100 y 500 euros por persona en sus vacaciones, un coste que excede el montante de sus gastos fijos habituales. Por tanto, la vuelta al cole puede convertirse para gran parte de la población en un momento complicado para su economía doméstica. En este sentido, según datos del estudio de Kruk, un 18,3% de las personas encuestadas ha tenido dificultad en algún momento para financiarse en este periodo.

Ante esta situación, cada vez son más los que recurren a créditos y préstamos para afrontar los gastos. El 38,9% considera que pedir un crédito para financiar los gastos derivados de ese periodo del año es una buena idea, una cifra que se ha incrementado con respecto al año anterior (2018: 34,19%)

"La vuelta al cole es una de las épocas del año más duras para la economía doméstica de las familias, pues deben hacer frente a grandes desembolsos para gastos escolares durante la primera quincena de septiembre, justo después de volver de vacaciones. Una parte de la población incluso ha podido tener dificultades previas para pagar sus vacaciones de verano, a lo que se suman estos nuevos gastos. Por tanto, la llegada del mes de septiembre representa una auténtica amenaza a los bolsillos de muchos españoles", comenta Francisco Álvarez, director de inversiones en NPL y desarrollo de negocio de Kruk España. Álvarez añade: "Planificar los gastos que habrá que hacer en la ‘vuelta al cole’ y empezar a ahorrar para ello en la primera mitad del año es la clave para no endeudarse cuando llega septiembre".