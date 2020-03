Así fue el espectáculo online viral del El Circo del Sol, con 4,6 millones de visualizaciones

Más de cuatro millones y medio de visualizaciones en tres días.

El primer espectáculo online ofrecido por El Circo del Sol a través de su recién estrenado canal #cirqueconnect ha alcanzado en YouTube más de un millón de visualizaciones al día desde que la compañía circense lo subiera a su perfil oficial de YouTube.

En poco menos de tres días, la proyección especial, con los momentos álgidos de sus 'shows' más icónicos (Kurios-Cabinet of Curiosities, ‘’O’’ y Luzia), ha sido vista (solo en YouTube) por 4.600.000 personas.

Retransmitido en 'streaming' el pasado 27 de marzo, este recopilatorio de 60 minutos puede verse también a través de la página web que El Circo del Sol ha estrenado con objeto de hacer más livianos estos días de confinamiento a causa de una pandemia que retiene a millones de personas en todo el mundo dentro de su hogar.

"Ahora más que nunca, queremos poner nuestro pequeño grano de arena y hacerles llegar un poco de alegría, aunque sea en la distancia", explica El Circo de Sol en su propia página web.

Los contenidos de CirqueConnect, la web de El Circo del Sol para esta cuarentena

CirqueConnect ha sido creada con el fin de aglutinar múltiple contenido audiovisual que incluye, además de la viral proyección emitida el 27 de marzo, una serie de experiencias de realidad virtual a las que puede accederse si previamente hemos descargado la aplicación VR Cirque du Soleil.

A través de VR Cirque du Soleil (unos 5,50 euros) podemos "subir al escenario y entrar en el corazón de algunos de los momentos más emocionantes de Cirque du Soleil".

La compañía ha vertido en CirqueConnect tutoriales con títulos como Cirque it Out y Color Me Cirque, donde el público puede entrenar de la mano de los artistas de Cirque du Soleil y aprender técnicas de maquillaje.

En la plataforma también hay variedad musical para cantar y bailar, tanto vídeos musicales como las bandas sonoras de los espectáculos de el Circo del Sol.

Por último, la compañía ha integrado en CirqueConnect animación para toda la familia: la programación familiar del Cirque du Soleil incluye Luna Petunia de Netflix, una serie animada de aventuras, amistad y aprendizaje en la tierra fantástica de Amazia, y Big Top Academy, una serie original de acción en vivo centrada en un grupo extraordinario de jóvenes acróbatas que sueñan con convertirse en artistas de circo.