Las esterillas para practicar yoga más vendidas y al mejor precio

Una práctica regular del yoga mejora la salud, previene lesiones y mejora tu rendimiento. Los estudios científicos han demostrado de forma fehaciente que reduce la secreción de cortisol, la principal hormona asociada al estrés.

Hacer yoga puede ayudar a mejorar la salud del corazón y reducir varios factores de riesgo relacionados con enfermedades cardiacas, mejora significativamente la calidad de vida, así como el estado de ánimo y la fatiga.

Uno de los principales accesorios para practicar yoga es la esterilla y debe ser cómoda para evitar malas posturas que nos puedan producir una lesión. Las hay de diferentes tamaños y diseños.

La más vendida

Esta esterilla de yoga se ha mejorado con una textura antideslizante y alto rendimiento. El diseño de la estructura de doble capa brinda un agarre óptimo, excelente amortiguación y textura antideslizante de doble cara, ideal para practicar diferentes ejercicios.

Antideslizante, sin olor y excelente amortiguación. No contiene látex, PVC, químicos tóxicos ni nocivos. Su precio ahora 27,99€.

Ligera y fácil de llevar

Este modelo de esterilla para yoga no deja ninguna parte de su cuerpo sin cubrir. Con 7 mm de grosor es suficiente para tener más protección para el cuerpo y articulaciones y evitar lesiones durante el entrenamiento. Conseguirás que tu centro de gravedad sea estable y no cause lesiones tan comunes como en los pies.

La longitud de 1,8 m hace que sea fácil de enrollar y, al mismo tiempo, podrás guardarla con la correa de transporte incluida. Pesa solo 0.8 kg, esto también permite que la esterilla respire aire fresco y evite los malos olores. Su precio ahora desde 19,98€.

Ecológica

Esta alfombrilla de yoga de corcho está perfectamente diseñada para la protección de la salud y el medio ambiente, no contiene materiales contaminantes, y la parte inferior está hecha de TPE 100% reciclable con materiales hipo alergénicos.

Los micro agujeros de corcho evitan que el sudor se acumule en el tapete. La superficie de la esterilla seca muy rápido, el agarre natural del corcho hace que la superficie sea aún más antideslizante con el aumento de la humedad. Resistente al agua, podrás limpiarla fácilmente con toallitas. Su precio ahora 42,49€.

Mayor tamaño

Esta esterilla de yoga es de 183 cm de largo y 122 cm de ancho, es decir, dos veces más grande que las tradicionales. Una gran esterilla si prefieres un poco de espacio extra personal en tus clases de yoga.

Está hecha de un TPE denso, no tóxico, de grado médico, que es excelente amortiguador para tus articulaciones lo que la hace ideal tanto para tracción como para equilibrio. Su precio 52,99€.

Para los más pequeños de la casa

La esterilla está diseñada para ellos, creada para una práctica única, segura y divertida. Las 8 posturas básicas de yoga también se hacen fáciles de recordar y dominar ya que aparecen en el diseño del reverso de la esterilla haciéndola más divertida para los más pequeños. Su precio 24,99€.