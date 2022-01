La familia de la niña fallecida en el hinchable dona sus órganos para "ayudar a cinco amiguitos"

La familia de la niña de cuatro años fallecida en el accidente del hinchable de Mislata (Valencia) ha publicado un mensaje en redes sociales en el que agradece las muestras de cariño recibidas y donde señala que ha donado los órganos de la menor para "ayudar a vivir" a "cinco amiguitos".

El padre de la niña ha utilizado su propia cuenta en una red social para dar voz a su hija Vera, fallecida a última hora del domingo tras pasar varios días ingresada en un hospital de València a consecuencia de las graves heridas sufridas en el accidente en el hinchable.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", indica el texto, al que acompaña un video de la pequeña.

La menor es una de las dos niñas que resultó heridas de gravedad el pasado 4 de enero al volar el viento y tumbar un hinchable en la Feria de Mislata (Valencia). La menor de ocho años falleció horas después del siniestro mientras que la más pequeña, de cuatro, murió a última hora del domingo. Otros siete menores más fueron atendidos por los servicios sanitarios aunque ninguna presentaba lesiones graves.