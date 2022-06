Un nuevo fármaco elimina el cáncer rectal en todos los pacientes de un ensayo clínico

El fármaco utilizado, conocido como Dostarlimab, ya fue aprobado por la Comisión Europea el pasado año para poder usarse en tratamientos contra el cáncer de endometrio recurrente o avanzado. Se suministró a los 12 pacientes involucrados en el estudio cada tres semanas durante seis meses.

A pesar de que son muchos los oncólogos y expertos sanitarios en general que aún dudan de la eficacia de este tratamiento y consideran que aún debe pasar algunas pruebas más que avalen su validez, los resultados de esta primera toma de contacto con el fármaco han sido, sin lugar a dudas, fascinantes.

Después de los seis meses siguiendo las pautas de tratamiento que mencionamos anteriormente, el cáncer rectal del que sufrían los pacientes se volvió completamente indetectable en todos ellos. Las pruebas realizadas fueron con métodos muy diversos, como exploración física general, endoscopia, exploración PET (tomografía por emisión de positrones) y MRI (imagen por resonancia magnética), de acuerdo con las declaraciones de los investigadores que encabezaron este estudio en la reunión anual de la Sociedad Americana de la Oncología Clínica del pasado domingo.

A su vez, las secuelas de este tratamiento experimental fueron, según los investigadores, prácticamente inexistentes o en su defecto no fueron lo suficientemente graves como para afectar el día a día de los pacientes, y no necesitaron más tratamientos contra su enfermedad durante una media de un año.

"Un hito sin precedentes" en la lucha contra el cáncer

Medios de repercusión mundial han podido hablar con expertos, tanto participantes en el estudio como ajenos al mismo. para comentar las sensaciones transmitidas por los resultados. El doctor Alan P. Venook, especialista en cáncer de colon y recto de la Universidad de California en San Francisco, aseguró a The New York Times que la remisión completa en todos los pacientes involucrados era un hito sin precedentes, a pesar de que Venook no participó de manera alguna en estas pruebas. Por otra parte, algunos de los expertos participantes, como la doctora Andrea Cercek (parte de la plantilla del Memorial Sloan Kettering Memorial Cancer Center) compartieron con este mismo medio sus experiencias en este estudio y las lágrimas de emoción de los pacientes al observar los resultados positivos.

En definitiva, a pesar de que queden pendientes posteriores estudios, estamos hablando de un evento clave para la lucha contra el cáncer que podrá salvar millones de vidas de ser tan eficaz como los primeros resultados han corroborado.