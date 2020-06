El foco de los mataderos: de la listeriosis de Sevilla al brote de Covid en Alemania.

Los mataderos en el punto de mira. Siempre que hay una grave intoxicación alimentaria, una alerta sanitaria relacionada con un producto alimenticio o, como es el caso del Covid-19, una pandemia sanitaria, los mataderos son mirados con lupa.

Los mataderos, dependiendo de las localidades en las que se ubican, suelen ser centros de trabajo grandes con muchos empleados, de diferentes empresas y todos manipulan gran cantidad de carne de diferentes tipos. Controlar e inspeccionar todos los mataderos es una tarea compleja que, a veces, no se realiza correctamente. En la mente de todos está ahora mismo el brote de coronavirus Covid-19 en un matadero de Alemania o casos como el de la listeriosis en la carne mechada en Sevilla.

Los contagios en España

Al menos 657 trabajadores de un matadero de Guetersloh, en el centro de Alemania, han dado positivo en las pruebas de coronavirus desde el comienzo de esta semana, convirtiéndose así en el principal foco de Covid-19, según los datos facilitados por la empresa. Un contagio que ha llevado a Fernando Simón a aclarar qué ocurre en esos mataderos para ser “carne” de transmisión del virus. En España, en Binéfar (Huesca) y Lérida también han registrado casos de coronavirus.

"Sé que en esos trabajos se usan siempre EPIs, pero no sé cómo se hacen, espero que se hagan bien". En referencia al caso alemán, Fernando Simón ha señalado que "si hay un 40% de los profesionales contagiados es llamativo". También recordó que, en los casos españoles, "no todo tiene que ver con las condiciones laborales. Desgraciadamente, los trabajadores son personas de grupos sociales desfavorecidos y mantienen unas condiciones de transmisión más fáciles no solo en el trabajo sino fuera, conviviendo juntos. Es difícil discernir si el contagio ha sido dentro o fuera del matadero".

Más de 600 casos en el matadero alemán

Las autoridades sanitarias del municipio alemán de Guetersloh han decretado una cuarentena para unas 7.000 personas, incluidas todas las que trabajan en el matadero. La producción en la planta, situada en la región de Westfalia, ha quedado temporalmente suspendida y el distrito de Guetersloh ha decidido el cierre de las escuelas y las guarderías, según informa EFE.

El matadero, que pertenece al grupo Toennies, líder en la industria cárnica alemana, permanecerá cerrado de diez a catorce días por el brote. En Alemania se han registrado varios brotes de coronavirus en plantas cárnicas y en mataderos. Esta situación ha hecho que se eleve la preocupación por las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de la industria cárnica, muchos de los cuales son temporeros de Europa del Este.

El jefe del equipo de la pandemia de Toennies, Gereon Schulze Althoff, ha señalado que las condiciones de frío en las plantas y los largos viajes de vuelta de los empleados a Europa del este en las últimas vacaciones por Pentecostés y Corpus Christi podrían ser los factores que han llevado al nuevo brote de coronavirus.

El bulo de la listeriosis en el matadero

El mayor brote de listeriosis detectado en España, tuvo lugar el verano pasado en Sevilla, en concreto en la carne mechada contaminada de la marca La Mecha, elaborada por Magrudis. La intoxicación alimentaria por el consumo de esta carne en mal estado, superaba entre "3.700 y 149.900 veces la contaminación máxima tolerable" de esta bacteria, provocó tres muertes y siete abortos y numerosas de personas intoxicadas.

A raíz de este caso, circuló un bulo que hubo desmentir en el que se alertaba de que no se consuma carne de cerdo, y atribuía la listeriosis a un matadero de Sevilla por lo que no recomendaba su consumo. En su página web, la organización de consumidores Facua señalaba que se trataba de una alerta alimentaria falsa puesto que no iba a acompañada de fuente solvente alguna.