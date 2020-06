El gel hidrológico y la playas: ¿riesgo de quemaduras?

Desde que empezara la crisis sanitaria del coronavirus, hay un integrante más en nuestros complementos diarios, un complemento que ha venido para quedarse por mucho tiempo debido a esa necesidad higiénica tan fundamental para combatir los posibles contagios.

El gel hidroalcohólico está a cada vuelta de una esquina. Debemos aplicárnoslo a la hora de salir de casa, al entrar en una tienda, un restaurante, el gimnasio... este gel, por tanto, se ha convertido en un componente indispensable de nuestras vidas hasta el punto de sentirnos desnudos si no impregnamos nuestras manos con su "seguridad pegajosa".

La función del gel hidroalcohólico es clara y concisa; mantenernos con una buena higiene y protegernos del contacto con un virus que ha asolado a la población mundial. Ahora bien, llega la época estival y lo que es protección absoluta puede tornarse en posible amenaza. Al parecer, la exposición al sol mezclada con este gel podría tener consecuencias letales en nuestra salud dermatológica, tales como quemaduras importantes.

Según los expertos sanitarios, hay que coartar un poco las ganas de sol que, tras el confinamiento, son muchas. Es fundamental que tras varios meses donde el sol ha sido protagonista por su ausencia, se proteja al 100% la piel usando protección solar de manera estricta y, como novedad, retirando los restos de gel hidroalcohólico de nuestra piel.

¿Cómo evitar las quemaduras?

La solución perfecta para evitar las posibles quemaduras debido al gel hidroalcohólico es la precaución, mantener un equilibrio entre en sus condiciones de uso. Según los sanitarios, lo ideal es no utilizar este gel superados los 30º grados de temperatura. Si durante el día vemos que se van a superar dichas temperaturas, lo ideal es no utilizarlo, no solo en la playa, sino en terrazas o paseos en la ciudad puesto que los rayos ultravioletas son más dañinos lejos de la costa.

Entre las precauciones se encuentra el sustituir el gel por agua y jabón, retirar los restos de gel de la piel y mantenerse protegido al extremo entre las 12 de la mañana y 17 horas de la tarde.

La salud es lo primero, pero no debemos caer en este tipo de errores sanitarios. Durante el verano donde el termómetro llega a sus máximos, el gel hidroalcohólico puede pasar de aliado a enemigo en cuestión de grados. La salud es lo primero, pero desde las autoridades sanitarias y Diario de Sevilla, advertimos que la higiene, en este tipo de casos, debe empezar por un cuidado máximo de la piel.